El rey Felipe visto a través del deporte: estas son las actividades más practicadas por el monarca

De niños a mayores, el deporte no entiende de edades ni de clases. La casa Real es todo en ejemplo en lo que a deporte se refiere. Todos sus miembros han practicado o practican ejercicio de forma asidua en su día a día. Para el Rey Felipe VI es una manera de conectar con él mismo. Desde bien joven ha sido un apasionado de muchos deportes que hoy en día sigue practicando. “Hay que saber desconectar del trabajo y no perder el tiempo, ese tiempo tan preciado. Para cargar pilas me gusta ver películas, pasear, leer libros, estar con mis amigos, salir al campo, ver gente, hacer deporte... Para mí es fundamental hacer deporte y encontrarme bien físicamente. Además, me encanta el aspecto de la competición, aunque sólo he podido tener aspiraciones en la vela de crucero. Si alguien me propone un deporte innovador, me divierte intentar dominarlo; incluso la escalada”, aseguraba él mismo en una entrevista televisada con motivo de su 30º cumpleaños.