Gabriella explota contra la hermana de Manuel: "No la denuncio por él. Me ha bloqueado"

Gabriella habla durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' por videollamada

Gabriella aclara si realmente mandó un mensaje a Manuel para romper su relación: "Le digo que quiero darle explicaciones"

'Vamos a ver' ha hablado con Gabriella después de que la hermana de Manuel asegurase que había roto con él a través de un mensaje

Gloria soltaba la bomba en '¡De viernes!'. Mientras Manuel está en 'Supervivientes', ella es la persona que custodia su móvil y Gabriella le habría mandado un mensaje rompiendo definitivamente su relación con él.

Visiblemente agobiada, Gabriella admitía este domingo en 'Supervivientes' que le había mandado un mensaje a Manuel, pero aseguraba que lo había hecho para "desahogarse" y no para romper con él.

Gabriella, contra la hermana de Manuel: "Me río por no coger la puerta, ir a Cádiz y pegarle un palizón"

En una conversación telefónica, Gabriella ha dicho en 'Vamos a ver': "Yo no sé quién es cree que es esta niñata de 24 años. Me río por no coger la puerta, ir a Cádiz y pegarle un palizón ¿En qué momento esa señora coge el móvil de Manuel, se mete en mi p... chat, lee mi publicidad con Manuel y lo explaya? Que yo utilizaba mi chat con Manuel para desahogarme con Manuel, no con ella", comenzaba.

Gabriella ha continuado criticando la actitud de Gloria: "Ella es una maleducada que coge el chat de su hermano y no solo lo utiliza para cotillear, sino para difamar, manchar mi imagen y dejarme por los suelos porque lo único que me da a entender con todo esto es que uno, quiere a su hermano una mierda o dos, está haciendo todo esto para limpiar la imagen de su hermano. Si eso es amor de hermana, yo no quiero tener nunca una hermana que me quiera así. No la demando por Manuel".