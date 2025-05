Gabriella rompe su relación con Manuel tras ser expulsado de 'Supervivientes' a través de un mensaje de texto

Según Gloria, la hermana de Manuel, Gabriella ha enviado un mensaje de ruptura al teléfono del superviviente

Para Terelu la intención de Gabriella está clara: "Ella sabe que el teléfono lo tienes tú, lo que quiere es que te sientas responsable de la ruptura"

Gabriella rompe a llorar por la información que ha recibido: "Sigo en Honduras y estoy agobiada"

El pasado martes se producía durante 'Tierra de nadie' uno de los encuentros más esperados: el de Manuel y su chica, Gabriella Hahlingag. La murciana viajaba hasta Honduras para sorprender a Manuel y el encuentro dejaba grandes momentazos.

En un primer momento, cuando Manuel veía a Gabriella en Honduras, no dudaba en tirarse a abrazarla, lo que terminaba con ambos tirados en la arena mientras se besaban y daban muestras de cariño: "Esto no me ha pasado nunca en mi vida, te quiero". Gabriella no daba crédito al ver su cambio físico y Manuel le aseguraba que "le ha echado mucho de menos".

Gloria ha visto el mensaje de ruptura de Gabriella

Pero la cosa se complicaba cuando, para sorpresa de los dos, aparecía en una barca Gloria, la hermana de Manuel. Pese a las advertencias de su hermana, Manuel aprovechaba la visita de Gloria para dejarle claro que "confía en Gabriella" hasta que se demuestre lo contrario: "No voy a desconfiar de ella por un baile de TikTok, yo a Gabriella la miro a los ojos y sé que no me está mintiendo". Ahora, Gloria se sienta en el plató de '¡De viernes!' y suelta una información bomba que daría a todo un giro de 180 grados:

"Yo tengo el móvil de mi hermano y ha llegado un mensaje. Creo que no me toca decirlo a mí, creo que Manuel cuando venga verá el mensaje, pero yo me he quedado fría al verlo. Cada vez son más informaciones las que me llegan, pero este es un mensaje de ruptura, es un mensaje de Gabriella, y eso que ella sabe que el móvil lo tengo yo".