A pesar de haber acudido a las autoridades, este usuario ha seguido enviando a la colaboradora nuevos comentarios ofensivos que ella ha decidido mostrar a través de sus historias de Instagram para mostrar abiertamente por lo que está pasando: "Eres muy mala", "has llegado donde estás haciendo favores sexuales" , "no nos engañas, haciéndole la jovencita", son algunos de los últimos que ha recibido.

Para plantar cara a este acosador, Marisa Martín Blázquez no ha querido esconder su identidad y tampoco le ha bloqueado para mostrar este contenido que recibe, aunque ha vuelto a rogar ayuda para poder vivir en paz. "Le he denunciado a Instagram y a la Guardia Civil. Nadie me hace caso. No le bloqueo porque quiero seguir evidenciándole", ha expresado desesperada ya por esta situación.