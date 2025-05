Adrián Tello y Marta Jurado anuncian una feliz noticia: "Construir hogar"

Rocío Molina Madrid, 13 MAY 2025 - 08:50h.

Los exconcursantes de 'Secret Story' han comunicado la nueva etapa que comienzan: "Está siendo una locura"

Viajes y muchos planes de futuro: la vida actual de Adrián Tello y Marta Jurado

Tres años después de que se conocieran, Adrián Tello y Marta Jurado pueden decir que su historia de amor está más consolidada que nunca. La pareja que se enamoró en su convivencia en 'Secret Story' ha anunciado una feliz noticia de uno de los pasos más importantes que ambos han dado y que han definido como su "siguiente aventura".

La suya ha sido una relación siempre muy cuestionada, pero el paso del tiempo les ha dado la razón a ambos. El personal trainer y la ahora trabajadora social están enamorados y, entre las distintas noticias que han ido dando como el proyecto profesional que iniciaron juntos o el paso de irse a vivir juntos, ahora han sorprendido a sus seguidores con otro nuevo cambio.

Amor y refugio, definen a la perfección la relación que tienen la pareja. Y es precisamente en relación a esto en lo que está el cambio en el que se encuentran. "¡Nos mudamos! Siguiente hogar, siguiente aventura. No nos vamos muy lejos, pero está siendo una locura", han comunicado en su perfil oficial de Instagram sobre esta nueva etapa que afrontan.

Sin especificar el destino o más detalles de esta nueva vivienda, lo que sí ha desvelado Marta Jurado es que ambos están muy ilusionados con esto, con la idea de "empezar a construir hogar" y que poco a poco irán dando más datos de su nuevo destino. Por lo pronto, la joven de 27 años ha mostrado algunos de los momentos de la mudanza, las primeras comidas en su nueva casa y el caos de ropa y cajas en el que ahora están inmersos.

"Sé que os gusta ver y curiosear, cuando esté más o menos lo veréis sin falta; palabrita. Ahora mismo tenemos todo intransitable, y aunque intento llevarlo lo mejor que puedo, no os voy a engañar… me agobia un poquitín. Las mudanzas no son mi fuerte. Qué ganas de empezar a construir hogar", ha escrito la que fuera concursante de 'La casa secreta'.

Adrián Tello y Marta Jurado se conocieron concursando en 'Secret Story' y comenzaron una relación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. La pareja decidió que lo suyo no podía terminar ahí y cuando salieron del concurso decidieron darse la oportunidad. Una decisión que han mantenido hasta ahora y por la que siguen más enamorados que nunca y contentos por seguir sumando instantes.