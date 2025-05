Ana Carrillo 13 MAY 2025 - 20:00h.

El amigo de Maica Benedicto ha aclarado qué relación tiene con Ruvens tras el revuelo generado en redes

Críticas a Óscar Landa, de 'Gran Hermano', por la decoración del salón de su piso

Compartir







Se ha generado un gran revuelo en las redes sociales porque muchos fans de los 'Ruscar' han arremetido contra Óscar Landa, al que han acusado de desleal con Ruvens por los comentarios que ha hecho en una entrevista, donde ha hablado abiertamente de su relación. Ante tal avalancha de comentarios y la pérdida masiva de seguidores en Instagram, el amigo de Maica Benedicto ha hecho un comunicado en vídeo para aclarar su relación con su compañero de 'Gran Hermano'.

El vasco se ha mostrado muy apenado por la pérdida de sus seguidores y, aunque ha dejado claro que tener 'followers' en Instagram no le "da de comer", sí que ha reconocido que no le gusta esa realidad porque refleja que muchos de sus fans de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO' no han comprendido sus últimas declaraciones. Le ha pedido a los que siguen apoyándole que promocionen su cuenta y que le busquen nuevos seguidores para sus redes, ya que va a lanzarse a crear contenido también en TikTok.

PUEDE INTERESARTE Óscar Landa le pide ayuda públicamente a Álex Ghita tras volver a San Sebastián

Óscar ha recordado que siempre fue sincero en la casa de Guadalix de la Sierra y que considera que sigue actuando igual fuera del concurso, por lo que no cree que haya traicionado a Ruvens. Ha señalado que en ningún momento ha dicho que hayan dejado de ser amigos y ha añadido que no son pareja: "Por el mero hecho de que no se hayan cumplido las expectativas sobre una carpeta, sobre una historia de amor, no hay que atacar a una u otra persona".

No me gusta alimentar la duda sobre algo de lo que ya no había duda para mí Instagram

"Para mí hubiera sido más sencillo continuar navegando en la bahía de la indecisión, del que piensen lo que quieran, del yo no aclaro ni desmiento, del ni sí ni no, pero es que a mí no me gusta alimentar la duda sobre algo de lo que ya no había duda para mí, ¿eso es lo malo que he hecho, dejar claro que Ruvens es amigo mío? Ya está, no hay más", ha explicado el amigo de Daniela Cano.

Por el mero hecho de que no se hayan cumplido las expectativas sobre una carpeta, sobre una historia de amor, no hay que atacar a una u otra persona Instagram

"Yo creo que siempre expliqué claramente que la atracción era más mental que física, ¿dónde está la traición ahí? Para que se establezca una relación entre dos personas tiene que haber una base de atracción sexual porque somos animales", ha añadido en su comunicado en vídeo el amigo de Miguel Frigenti, que considera que no ha sido desleal por revelar que no es pareja de su compañero en 'Gran Hermano'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, ha añadido que, aunque tenía el proyecto de hacer un canal de YouTube junto al albaceteño, se plantea hacer su propio canal en el que cuente sus peripecias del día a día como dueño de 'Villa Landa', la casa rural que está creando en su piso de Nájera, en La Rioja: "Quiero hablarlos de mi casa, de mis misas, de los caballos".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La reacción de Isabel Landa

Isabel Landa, su hermana melliza, se hizo muy amiga de Ruvens durante el paso de Óscar por 'GH DÚO', ya que coincidieron mucho en los platós. En la red social X, la exparticipante de 'El Conquistador' ha pedido que se cesen las especulaciones sobre la relación de Óscar y Ruvens y ha recordado que ella sigue considerando amiga del director de cine: "Solo pido un poco de tregua y que podáis encontrar otro foco de atención fuera de Ruvens (amigo mío, por cierto) y Óscar".

Por el momento, Ruvens no ha hecho declaraciones ni en X ni en Instagram, dos redes sociales en las que sus seguidores se han volcado a transmitirle su cariño.