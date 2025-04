"Esperamos que lo disfrutéis" , comenta el director de cine, que ha prometido que esta primera entrega será solo la primera de muchas . "Sacaremos capítulos cada poco tiempo. ¿Cuándo? No sabemos, porque mira... hacemos lo que podemos dentro de que somos un cuadro", ha señalado.

Una emoción que resuena con la del amigo íntimo de Maica Benedicto, que ha compartido a través de sus historias de Instagram los enlaces directos a este primer capítulo de su aventura en 'Youtube', que presentan como su primer proyecto en común. "¡Primer vídeo en nuestro canal! Importante: no le deis me gusta hasta no terminar el vídeo completo", le ha pedido a sus seguidores.