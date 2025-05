TardeAR 13 MAY 2025 - 17:57h.

El colaborador del ‘Tardear’, sobre Frank, con el que trabajó mucho tiempo: “Él es un ciudadano normal y no tiene a nadie chantajeándole ni nada de eso”

La respuesta de Zape, el hijo de Frank Cuesta, al vídeo de su padre: "Me da muchísima pena escuchar a mi padre forzado a leer un guion"

Frank Cuesta ha confesado en un comunicado en vídeo que su vida es una gran mentira. Asegura muy serio que jamás ha estado enfermo, que no es veterinario ni herpetólogo y que compró todos los animales del supuesto refugio.

El televisivo personaje además recaudaba fondos con donaciones privadas para financiar sus trabajaos con animales. Al parecer, Frank se ha visto obligado a contar toda la verdad de su vida porque un amigo suyo de Tailanda iba a tirar de la manta.

Un excomañero de Frank, en 'Tardear'

En el plató de ‘Tardear’, Jorge Luque, reportero del programa que trabajó durante mucho tiempo con Frank, ha comentado que esta noticia no le sorprende para nada.

“A mí de Frank no me sorprende nada, porque él es como un niño y él es muy fantasioso, entonces él cuenta muchas historias y tú sabes que cosas que te cuenta son verdad y otras cosas que te cuenta no lo son”, comentaba.

Eso sí, el reportero ha querido matizar: “Me ha sorprendido verlo hablar así de repente, contando esto, no sé muy bien por qué”. “Yo películas no me creo, quiero decirte, a mí no que me vendan… Frank Cuesta es un ciudadano normal como todos nosotros y no tiene a nadie chantajeándole que le va a matar ni nada de eso”, aseguraba Jorge Luque.

“La realidad es la que es, él estuvo detenido hace poco porque le pillaron unos animales de dudosa procedencia en Tailandia y él ahora admite esto, entonces si me preguntas pues sí, pues será verdad, lo han detenido, ha tenido un conflicto con un excolaborador suyo en que se acusaba, ya han salido públicos unos audios donde él salía bastante mal parado, entonces algo ilegal en el trabajo que hacía en ese santuario, evidentemente hay”, sentenciaba el que fue compañero de Frank.