Claudia Barraso 13 MAY 2025 - 17:34h.

Zape, el hijo de Frank Cuesta, ha contestado por redes sociales al vídeo de su padre en el que afirma que parte de su vida era una mentira

Saris Felix Cuesta, hijo de Frank Cuesta, ha contestado al vídeo que subió su padre y que ha revolucionado todas las redes sociales. En el comunicado, Frank afirmaba que todo lo que había construido era una falsa.

Después de haber cerrado su canal, dejando al cargo a su primogénito, Zape Cuesta, ha vuelto a subir un vídeo en el que ha dicho que no padecía cáncer y que el santuario de Tailandia es falso, explicando que los animales no son rescatados por él, sino que los había comprado. Declaraba que todo se trataba de un problema de mitomanía y ego.

Hace unas horas, su hijo y el que está al frente del proyecto que tantos años lleva construyendo el naturalista, se ha pronunciado públicamente acerca de esta confesión. En sus historias de Instagram, ha subido una nota escrita por el mismo diciendo que lleva dos meses siendo víctimas de acoso.

Las declaraciones de Zape Cuesta

“Me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto a su pelo caer a cachos durante sus tratamientos”. Con estas palabras, ha confirmado la hipótesis de muchas personas que pensaban que las palabras de Frank Cuesta eran mentira.

“Forzado a decir que abusa a los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él. Yo no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco, no puedo seguir despertándome por las mañas con esta angustia”. Así terminaba la nota, dando a entender que tanto él como su familia no están pasando por uno de sus mejores momentos y que la situación a la que se enfrenta Frank Cuesta está causando muchos problemas.

