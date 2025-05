Frank Cuesta ha sorprendido a propios y extraños al publicar un vídeo en el que "expongo dudas que la gente tenía"

Frank Cuesta emite en comunicado sobre su situación: "Estoy siendo víctima de amenazas, presiones y difamaciones"

Frank Cuesta ha emitido un comunicado urgente sobre su vida en su cuenta de YouTube tras las polémicas, rumores y escándalos que le rodean para exponer "las dudas que muchos tenían".

El animalista ha pedido disculpas a Chi, con quien trabajó en el Santuario Libertad y quien se ha encargado de trasladar algunas informaciones sobre la situación de Cuesta -y que nunca ha mostrado su rostro p úblicamente-.

El mensaje llega después de que presuntamente Chi le pidiera que compartiera un vídeo para limpiar su imagen, advirtiéndole de que, si no lo hacía, llegaría hasta las últimas consecuencias. Cabe recordar que el español se encuentra en medio de sus problemas judiciales en Tailandia tanto con su exmujer como con su santuario.

"He escrito un texto porque es un vídeo duro para hacer, tengo que admitir varias cosas, voy a leer el texto y ya está", comienza Frank. "Quiero pedir disculpas a Chi y responsabilizarme del hate que le cayó después de mi detención y disculparme por el doxeo que ha recibido de otras personas. He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un problema que tengo de mitomanía y ego", señala.

Frank Cuesta reconoce: "Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos sobre animales, pero tampoco son conocimientos profesionales". Asimismo, afirma: "No tengo cáncer, llevo años tratándome de una mielodisplasia". Destacar que la mielodisplasia o los síndromes mielodisplásicos son un grupo de trastornos causados por células sanguíneas mal formadas o que no funcionan correctamente y que se consideran un tipo de cáncer de la sangre.

El que fuera presentador de 'Wild Frank' y 'Frank de la jungla', donde mostraba cómo cuidaba a los animales salvajes en su refugio privado y buscaba todo tipo de especies en bosques, también ha hablado sobre su santuario: "Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados y por lo tanto es más una granja de animales y no un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show (...) Los animales que han muerto en el santuario la mayoría ha sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando".

En cuanto a Chi, quien tenía intención de abrirse su propio santuario, subraya que habló "mal" de él porque "su proyecto podría haber sido una competencia para mi negocio y por celos empecé a hablar mal de él a sus espaldas".

"Con respecto a mi detención, ninguna de las personas señaladas tienen que ver con la misma, yo tenía unos animales sin papeles legales y fue la denuncia de una ciudadana anónima tailandesa la que alertó a las autoridades", dice el animalista.

Para concluir, Frank ha asumido toda "responsabilidad por haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente".

