Ana Carrillo 14 MAY 2025 - 09:30h.

El amigo de Ruvens y Óscar Landa ha revelado por qué su hijo Gael piensa que no es positivo tener novia

Edi Insua, de 'Gran Hermano', comparte una foto de su hijo junto a Violeta Crespo

Edi Insua, de 'Gran Hermano', tiene claro que no quiere mostrar el rostro de su hijo, un niño de tres llamado Gael, en las redes sociales, pero no le importa compartir vídeos con él siempre que no se le vea la cara. Es por eso que el novio de Violeta Crespo - que ya conoce al niño - se ha animado a subir a TikTok un vídeo en el que se parte de risa hablando con el pequeño.

En el vídeo, el amigo de Ruvens y Óscar Landa le pregunta a su hijo si tiene pareja: "Mi amor, ¿tienes novia? No, ¿verdad? ¿Y por qué no quieres novias?"; ante lo que el niño le confirma que no tiene y le aclara el motivo por el que considera que no es buena idea tener novia: "Porque traen problemas".

Al escucharle, el de Finisterre se ha partido de risa, pues no daba crédito a la respuesta de su hijo. Entre carcajadas, repetía su respuesta, tratando de asimilar lo que el niño de tres años le acababa de decir y contestándole: "¡La madre que te parió! Sí, nada más que sirven para mí, tienes razón".

El gallego ha titulado el vídeo así: "POV: cuando mi hijo es más espabilado que su padre". A muchos de sus seguidores les ha hecho mucha gracia este comentario espontáneo del niño, pero a otros les ha escamado que un niño de tres años dé esa respuesta y han comentado que una frase así la tiene que haber escuchado de su padre.

Al leer ese tipo de comentarios, Edi se ha plantado y ha decidido aclarar que nunca ha dicho tal cosa en presencia de su hijo: "Yo nunca lo he dicho por eso me sorprendió tanto. Los niños a estas edades aprenden muchas cosas y normalmente ninguna buena".

Un comentario con el que también deja claro que no cree que esa frase que su hijo ha aprendido de otra persona que no es él sea buena y que se ha reído a carcajada limpia por lo sorprendente que le ha parecido la respuesta del niño, que es fruto de una relación anterior a la de Violeta Crespo.