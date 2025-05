TardeAR 14 MAY 2025 - 18:24h.

Gema se reitera en sus palabras: “La familia Ortega Cano está rota desde dentro”

Gema Aldón presenta a su nuevo novio: su foto dándose un apasionado beso

Compartir







La relación entre Gema Aldón y Gloria Camila sigue siendo muy tensa, con intercambio de declaraciones en medios y redes sociales. Ambas han manifestado su deseo de distanciarse y no mantener contacto.

Esta vez, Gema se sentaba en el plató de ‘Tardear’ para contestar a las últimas declaraciones de Gloria ayer en ese mismo plató. Antes de entrar en detalles, lo presentadores se interesaban por el estado de salud de su madre.

“Pues no se encuentra bien, la verdad… relacionado con todo esto que está pasando, con todo el melón que se ha vuelto a abrir, que no hemos sido ni yo ni mi madre la que hemos abierto este melón”, aseguraba visiblemente afectada y antes de contestar a Gloria Camila.

“También quiero decir públicamente que, bueno, aquí nadie hemos descubierto nada, nadie somos periodistas, ni yo, ni Gloria, ni mi madre, así que todos estamos sentados aquí por alguien”, aseguraba.

“También quería decir que a lo mejor mi palabra, mis expresiones no fueron las más acertadas, pero sí que repito que esa familia está rota desde dentro. Porque hay horas y horas y horas de grabaciones de esa familia filtrando cosas. Hay muchos programas en los que se ha sentado el sobrino, la tía, contando muchísimas cosas. No, no, yo no he dicho eso de Ortega Cano, pero sí de su familia”, decía reiterándose en sus palabras Gema Aldón en ‘Tardear’.