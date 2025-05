"Me parecen acusaciones muy graves . Se ha ido al ataque gratuito y fácil", ha lanzado Gloria Camila. Ella está convencida de que da a entender " algo que no ha vivido " y que ha decidido ir contra su padre, cuando permanece en la sombra del lío familiar. "Mi padre es la persona que más callada está, tampoco tiene que dedicar esas palabras ...", agrega.

Gloria Camila cree que la entrevista que hizo Gema Aldón está llena de "descalificativos". La hija de la expareja de su padre le acusó de ser "clasista". "Me parece muy gracioso que vaya a eso, porque mi madre es chipionera, mi familia es andaluza y me encanta el acento gaditano. No me voy a meter con nadie por su acento", lamenta la colaboradora del programa.