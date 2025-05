TardeAR 14 MAY 2025 - 17:30h.

El programa ‘Tardear’ revelaba el pasado martes unos audios en los que Alejandra Rubio critica duramente a su tía, Carmen Borrego, por aparecer en una exclusiva mostrando la casa de su abuela en Málaga.

Alejandra considera inapropiado que su tía posara incluso en la cama de la abuela y deja claro su desacuerdo con esa decisión, aunque dice respetar que cada uno actúe como quiera. Eso sí, tacha a Carmen Borrego de “subnormal”.

La reacción de José María Almoguera, en plató

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se sentaba este mismo miércoles en el plató de ‘Tardear’ para contestar a los polémicos audios de su prima:

“Sí me molesta que hablen esos términos de mi madre, pero sobre todo que hable de esos términos con cualquiera. O sea, porque si te ha vendido de esa manera, una persona muy de tu confianza no debe de ser”, aseguraba José María en un primer momento.

“A lo mejor en un momento, dado que estoy enfadado con una persona de mi íntima confianza, sí puedo explayarme un poco más y a lo mejor decir algo malsonante. Pero una persona en la que confío, en la que sé que no me va a traicionar. A mí lo que me molesta es eso. Que también me imagino que de esto no se aprende”, decía el hijo de Carmen Borrego en el plató de ‘Tardear’.

“No entiendo cuál es la razón de que le moleste tanto que se haga una exclusiva. De verdad que es que no veo cuál es el problema. De verdad que no. Es su casa, es una herencia que ella ha recibido, que es la casa de su madre y que tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera con ella”, zanjaba el colaborador.

“Además, no tiene razón para no aguantar a mi madre. Mi madre la quiere mucho a ella. Y estas palabras te duelen de una persona a la que quieres”, decía José Maria intentando calmar los ánimos.