Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2025 - 18:11h.

¿Reconciliación a la vista? La modelo rompe su silencio tras los rumores de una vuelta con su ex

En los últimos días se ha rumoreado una posible reconciliación a la vista entre Jessica Bueno y Luitingo. La expareja, que surgió en el 'reality' 'Gran Hermano' y terminó con un vaivén de emociones en una y otro, está en el centro de la crónica social tras la posible segunda oportunidad que la modelo le habría dado al cantante.

Sin embargo, Jessica Bueno desmiente en exclusiva en 'Tardear' que eso vaya a ocurrir en un futuro cercano. Se cree además que se habrían encontrado en la Feria de Abril de Sevilla, aunque también lo niega.

Jessica Bueno aclara si Luintingo ha visto a sus hijos

"Eso es completamente falso, ni siquiera nos hemos encontrado. Hay tanta gente en la feria que eso era imposible...", explica. La modelo también ha respondido a los rumores de una posible visita de Luitingo a sus tres hijos, con los que mantuvo una muy buena relación durante su noviazgo. "No lo he visto, ni él tampoco ha visto a los niños", dice.

Eso sí, Jessica Bueno tiene claro que si en algún momento coinciden, no le guarda rencor y sería capaz de recibirlo. "No nos hemos encontrado de verdad, si lo encuentro lo saludo no hay ningún problema", aclara. La modelo detalla que "cada uno ha tomado su camino" después de una ruptura un tanto agria. "Lo que no puede ser, no puede ser", concluye como hemos podido ver en el vídeo superior a este artículo.