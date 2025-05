Jessica Bueno se ha dejado ver acompañada de un misterioso hombre en la Feria de Sevilla. La exconcursante de ' Supervivientes ' no ha tenido reparo en mostrarle a través de sus redes sociales, lugar en el que ha presumido tanto de la complicidad que hay entre ellos. En un intento de adelantarse a los rumores, Fran , el hijo mayor de la sevillana , rompe su silencio para hablar alto y claro sobre la identidad de esta persona con la que todos juntos se han dejado ver tanto en casa como en el Real.

Estas imágenes pueden dar pie a todo tipo de especulaciones. Una realidad que Fran, el hijo que Miss Sevilla 2009 tuviera junto a Kiko Rivera, no ha dudado en cortar de forma radical. "Oye, no son novios, ¿eh? No son novios, son primos. Lo aviso", se le escucha de fondo mientras su madre se graba junto al hijo de su tío materno, su primo hermano.