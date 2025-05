TardeAR 15 MAY 2025 - 16:27h.

Manuel se sincera y confirma que no se lleva bien con su padre y hermana tras 'Supervivientes'

Manuel le manda un mensaje a gritos a Gabriella y deja claras sus intenciones con ella

Manuel está viviendo un duro momento, tal y como él mismo ha confesado mediante de un enigmático mensaje que ha escrito a través de sus redes sociales. Su reencuentro con Gabriella en la gala de este martes de 'Supervivientes: Tierra de nadie', fue de lo más tenso, pues se produjo una espantada del plató por parte del padre y hermana de Manuel. ¿Cómo está su relación en la actualidad? 'Tardear' habla en exclusiva con Manuel, que nos aclara todas estas dudas.

Tras ser expulsado del reality, el participante tuvo que hacer frente a todos los rumores de infidelidad que giran en torno a su pareja. Fue así cómo descubrió que Gabriella y su familia han protagonizado tensos momentos en distintos platós de televisión. Manuel ha decidido dar un paso al frente y confesarle a Gabriella que confía en ella. Lo ha hecho gritándole este mensaje a través de un muro mientras ella se encuentra en el vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Entonces... ¿dónde queda la relación de Manuel con su familia si decide luchar por su relación con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'?

Manuel corta su relación familiar

La relación de Manuel con su familia no estaría pasando un buen momento. Tal y como pudimos ver en exclusiva en 'Tardear', el exparticipante de 'Supervivientes' mantuvo una tensa conversación con su padre y hermana al finalizar la gala del martes. Pero ahora hay más. El programa ha conseguido hablar con él, quien nos confirma que, en la actualidad, no está bien con su familia debido a todo el revuelo que se ha ocasionado mientras él se encontraba en Honduras.

"No estoy en buen momento, no duermo", nos cuenta. Cuando le preguntamos cómo se encuentra la relación con su padre y con su hermana, nos confirma que "no estoy bien ni con mi hermana ni con mi padre. La mierda no hay que moverla mucho. Si se mueve mucho, apesta", son sus sorprendentes palabras. ¿Estará Manuel así tomando partido por Gabriella? Si le ha gritado "¡confío en ti!" ¿significa que no se fía de su familia?

El padre de Manuel confirma que su hijo le ha vetado

Además, el programa ha podido hablar también con Manuel, el padre de Manuel, a quien le preguntamos si es cierto que su hijo le ha vetado en los platós de televisión, tal y como asegura el entorno del exparticipante: "El que tiene que ganar dinero es él, yo no voy a ir a ningún lado más. Se lo preguntas a mi hijo y mi hija". Cuando le preguntamos si es cierto que no se hablan, Manuel responde "ya no cuenta nada más, no quiero saber nada más".