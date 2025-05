TardeAR 16 MAY 2025 - 19:10h.

Se cumplen 30 años de la muerte de Lola Flores: “Cuando me llamó Lolita para contármelo… no me lo esperaba”

Hoy, 16 de mayo de 2025, se cumplen 30 años de la muerte de Lola Flores. 30 años sin su voz, sin su arte, sin su fuerza… pero también 30 años de esa Lola Flores eterna, porque ‘La Faraona’, en realidad, nunca se fue del todo.

Charo Vega visitaba el plató de ‘Tardear’ para ‘abrir’ por primera vez el álbum de fotos más íntimo de Lola Flores. Un tesoro que, hasta ahora, nunca se había mostrado.

“Estas fotos, bueno, son mías, en Sevilla tengo más, y yo tengo la suerte de poder decir que mi hija, yo he crecido en casa de Lola Flores, ha crecido en brazos de Lola Flores”, aseguraba Charo.

“Lola Flores, además, era exactamente igual en la intimidad, un torbellino, un torbellino… Es que era un genio andando por su casa”, decía.

Charo Vega desvelaba algo que, pese a haber pasado 30 años, nunca olvidará de ‘La Faraona’: “Me puede poner triste, pero no, voy a contar el mejor piropo que me han hecho en mi vida. Yo estaba como disgustada, como para separarme, tenía problemas amorosos. Se me queda mirando y me dice, ¿a ti qué te pasa? si tú estás para que te echen 7 polvos todos los días”.