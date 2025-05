TardeAR 16 MAY 2025 - 18:00h.

‘Tardear’ ha repasado los mensajes obscenos que recibe la colaboradora a diario

Una compañera de universidad de Marisa Martín Blázquez niega que llegase al matrimonio siendo virgen: "Se acostaban en mi casa"

Compartir







Marisa Martín Blázquez se sentaba en el plató de ‘Tardear’ junto a Antonio Montero para contar el infierno que está viviendo por el acoso de uno de sus seguidores en redes sociales.

Antes de entrevistar a la colaboradora, el programa repasaba algunos de los cometarios fuera de lugar que recibe a diario: ‘Te intentas vestir moderna, pero lo único que consigues es dar mucha penita porque solo es mirarte a la cara y rebelas la edad’, ‘me hace vomitar con esos colgajos, deberían prohibir esas fotos, porque son de mal gusto’ o ‘Esta vieja chochea’.

“Algunos los ha borrado ya, yo he hecho capturas de todo lo que he ido pudiendo, y os digo una cosa, la gente me decía bloquearlo, pero es que yo lo que quiero es que esto que me está pasando a mí, le está pasando a muchas mujeres, de hecho, otras mujeres que no son populares, como es mi caso, que por mi profesión me conoce la gente, también me han dicho que también le ha proferido esta serie de insultos, de mensajes obscenos y de muchas cosas, quería que en Instagram, igual que yo le denuncié en la comunidad de Instagram, que los seguidores que tengo y la gente que lo viera en mis stories, yo subía lo que él me decía y pedía a la gente que si podría también denunciar para llegar a que le cierren la cuenta”, contaba.

“A mí, los pretendidos insultos de un señor, es que no voy a decir la palabra que pienso, que es un analfabeto emocional y es muchas cosas más que he dicho antes, no me dañan ni me duelen, porque vienen de una persona que no está a la altura de debatir conmigo nada. Ya él solo se retrata. Ahora bien, este tipo de cosas, a esas otras mujeres que también me han contactado conmigo y me han dicho que se lo hace, le puede afectar. Y quiero que quede claro que nadie se puede permitir el lujo de esto. Y dicho esto, ahora vamos a otra parte que es la que a mí sí que me afecta”, aseguraba Marisa.

“No me afectan sus pretendidos insultos. Me afecta que, como yo no sé ese tipo que tiene en su cabeza, ni qué tipo de persona puede ser, yo estoy aquí ahora mismo en un programa en directo, él sabe mis horarios. Entonces, yo puedo salir ahora a la calle y os puedo recordar casos de otras personas populares que les han agredido físicamente, porque de repente no está bien de la cabeza o resulta que es que es una mala persona”, comentaba la colaboradora de ‘Tardear’ en plató visiblemente afectada.