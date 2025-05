Exclusiva | La reacción de Carmen Borrego al encuentro entre Paola Olmedo y María ‘La Jerezana’

TardeAR 16 MAY 2025 - 17:10h.

Leticia Requejo ofrecía en exclusiva en ‘Tardear’ la reacción de Borrego al esperado cara a cara

Los colaboradores de ‘Tardear’ analizaban el esperado encuentro de Paola Olmedo y María ‘La Jerezana’ que se produjo este pasado jueves en plató. ¿Cómo ha encajado este cara a cara Carmen Borrego?

Leticia Requejo ofrecía en exclusiva la reacción de la actual suegra de ‘La Jerezana’: “Es verdad, tengo que decir, que la primera reacción de Carmen fue la de no querer manifestarse al respecto”.

“Me dice: no me quiero manifestar, no me parece ni bien ni mal, no siento ni padezco porque cada uno puede hacer lo que le de la gana’. Esta es su primera reacción, pero rascando un poquito se llega a la reacción real…”, continuaba la colaboradora.

“Tengo que deciros que el encuentro entre su exnuera y su actual nuera le gusto y le pareció que estuvo muy bien. Es verdad, que me dice que me dice que es una cosa de ellas, que no quiere más guerras con nadie más, pero que cada uno puede hacer lo que quiera y que le parece muy bien”, aseguraba Leticia Requejo en el plató de ‘Tardear’.