Equipo mtmad 16 MAY 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su relación actual con Josué Bernal

Gala Caldirola confiesa su mala suerte encontrando el amor en los realities

Compartir







La ya exconcursante de ‘Supervivientes’ visita por primera vez el plató de ‘En todas las salsas’ tras su vuelta de Honduras. Gala Caldirola llega al videopodcast con ganas de saldar cuentas pendientes y entrar en polémicas como la reciente entre Rosario Matew y Marina García . Además, la influencer se sincera sobre su tonteo Josué Bernal, el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ con quien compartió una gran complicidad en el reality ‘24 horas para enamorarte’.

“Donde pongo el ojo termino en terapia”, comenta Gala entre risas recordando su historia con Josué. El dating show de mtmad se estrenó con la participación de Gala Caldirola, Josué Bernal, Carlota Boza e Iván Díaz a finales de 2023. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sienta frente a la cámara de ‘En todas las salsas’ para rememorar su paso por el programa con Josué, su excompañero de reality. Hace más de un año, el plató del videopodcast fue testigo de un encuentro muy ‘hot’ entre Gala y Josué. “Me llamó mucho la atención en ese momento”, confiesa la influencer recordando aquel encuentro.

PUEDE INTERESARTE Gala Caldirola desvela qué pasó realmente con Gianmarco Onestini aclara en qué punto está su relación

Gala Caldirola aprovecha su visita para sincerarse sobre su engorrosa historia con Josué Bernal. La exconcursante de ‘Supervivientes’ se adentra en la conversación sobre su excompañero de reality y recuerda su comportamiento. “Me molesté en algún momento con ciertas actitudes”, comenta Gala, sin pelos en la lengua, en su primera vez en ‘En todas las salsas’. ¡Haz click en el vídeo y escucha sus declaraciones!

Capítulo completo: Gala Caldirola confiesa su mala suerte encontrando el amor

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se queja de su mala suerte intentado encontrar el amor en los realities: “Cuántas posibilidades había de que yo me fuera a encontrar con una persona que no viniera solo, sino con la ex”. Su paso por el programa ‘24 horas para enamorarte’ con Josué no es el único encuentro desafortunado de la influencer por el mundo de la televisión. En este nuevo capítulo del videopodcast, Gala Caldirola repasa su historial amoroso en los realities.

Por otro lado, Gala Caldirola aterriza en 'En todas las salsas' con ganas de responder sobre todos los frentes abiertos que tiene tras su regreso de Honduras. La exconcursante de ‘Supervivientes’ carga contra Montoya, habla de su relación con Albert Barranco y confiesa sus planes sobre volver a ser madre. ¡No te pierdas el nuevo programa de ‘En todas las salsas’ y entérate de todo!