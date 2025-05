Marta Castro recibe duras críticas por su posado en bikini y Rodri Fuertes reacciona

Rocío Molina Madrid, 16 MAY 2025 - 14:51h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha provocado mucho revuelo en las redes con su último vídeo y reflexión sobre el físico

Rodri Fuertes desata los rumores de un posible compromiso con Marta Castro: "Se viene boda"

Compartir







El posado en bikini de Marta Castro y la reflexión que ha hecho ha incendiado las redes con todo tipo de comentarios. En él, la exconcursante de 'GH VIP' se ha tenido que enfrentar a las críticas más duras al mostrar una "belleza real" y los haters indicar que no es ella la persona más adecuada para dar lecciones cuando ha pasado varias veces por el quirófano. Unos comentarios a los que su novio Rodri Fuertes ha reaccionado.

Lo que es un vídeo en el que ella aparece duchándose y con un bikini de color negro, la amiga de Laura Matamoros ha hecho una reflexión que ha terminado por llenar su muro de Instagram de comentarios negativos. En ella Marta Castro ha señalado que "no se trata de ser perfecto, sino de sentirse mejor, más fuerte y más vivo". Unas palabras que no han sido interpretadas de ese modo por sus haters.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro abre las puertas de la casa que comparte con Rodri Fuertes y su hijo Hugo

"Dejemos de medirnos con reglas ajenas y empecemos a abrazar la belleza real, esa que no necesita aprobación externa, porque nace desde dentro. Tu cuerpo no necesita la aceptación de nadie más que la tuya", ha escrito la ex de Fonsi Nieto y a partir de ahí se ha desatado una oleada de críticas por su vídeo y su texto.

Lo que más se ha repetido es la palabra "incoherente" al decir que ella "acepta su cuerpo, pero lleva encima varias operaciones". "Tú no eres real", "estás retocada", "menuda falsedad", "te has operado el pecho, blefaroplastia, así cualquiera acepta su cuerpo", le han reprochado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por el momento, Marta Castro no ha respondido a las críticas, aunque el que sí ha reaccionado ha sido su novio Rodri Fuertes. Ambos han pasado varias veces por el punto de mira de los haters, por el motivo de su diferencia de edad. Marta tiene 40 años, mientras que Rodri tiene 34, seis años menos que a muchos les parecen una diferencia insalvable.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y, al igual que con esto ha plantado cara el exnovio de Adara Molinero también lo ha hecho para decir abiertamente lo que piensa de su chica. "Estás estupenda", ha escrito de lo más enamorado y ella le ha devuelto el halago con el icono de un corazón.