18 MAY 2025

Nieves Bolós es psicóloga deportiva y nutricional y especialista en salud femenina

Así es el piso de Nieves Bolós en Barcelona: de estilo nórdico y mobiliario de diseño

Nieves Bolós, conocida en redes sociales como Nieves Fit, se ha quedado a las puertas de la unificación La influencer, de 32 años, llegó a Honduras como uno de los personajes televisivamente más desconocidos de 'Supervivientes', aunque en el universo social media es toda una institución. Detrás de su casi millón de seguidores la catalana, que vive en un piso que ya te presentamos en su momento, tiene una historia muy interesante que merece ser contada. ¡Vamos con ella!

Una gran conocedora de la dietética y la alimentación

Graduada en psicología, es especialista en nutrición, deporte y salud femenina (dice estar certificada por una escuela italiana llamada Wepa Science y por un organismo que responde a Nutritional Coaching Institute de Barcelona), ha sido el azote de las dietas que conllevan restricciones. Llegó a este universo después de haber conocido los trastornos alimentarios. Según explica en sus stories fijados, llegó a perder la menstruación y desarrolló miedo a la comida.

La historia de Nieves comenzó cuando siendo una adolescente debutó como modelo. La tiranía de las pasarelas la situó muy cerca de la anorexia, ya que en la presionaban para que mantuviese su peso. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquello no estaba bien y tomó conciencia sobre la necesidad de vigilar las comidas. “Todas tenemos defectos y no pasa absolutamente nada, pero las chicas jóvenes tienen miedo a comer esto o lo otro por no engordar”, comenta la Nieves, que también alerta sobre el aumento de casos de ortorexia (obsesión por la comida sana).

El gran ejemplo de su hermana

La enemiga de Manuel Rodríguez en ‘Supervivientes’ tiene una fuente de inspiración en la figura de su hermana. Ha explicado que con cuatro años sufrió una parálisis cerebral y que, cuando todos los médicos aseguraban que no podría tener una vida normal, ella rompió todos los esquemas, superando todos los problemas que le vaticinaron.

María, que hoy ejerce como su defensora en el plató del reality, trabaja como administrativa sanitaria y comparte su testimonio desde sus redes sociales. “Me aferré a la vida, luché con cada fibra de mi ser, y no dejé que esas palabras definieran mi camino”, asegura. “Espero que su historia llegue a muchas personas e inspire a otros a confiar en que se puede lograr lo imposible”, asegura Nieves.

Unida a un médico que concursó en GH

Aunque para Nieves ‘Supervivientes’ significa su primera experiencia en televisión, ha tenido a quien pedirle consejo. Desde 2018 la vida sentimental de la naúfraga tiene nombre propio: el del cirujano plástico Giovanni Angiolini, que participó en la edición italiana de Gran Hermano (Grande Fratello) en el año 2015. Giovanni, conocido en el país de las pizzas por su atractivo físico, había terminado su relación anterior con una compañera del reality a finales de 2017 y, tras esa ruptura, Nieves entró en su vida, y la química entre ellos fue inmediata.

Muy discretos sobre su vida íntima, todo parece indicar que la relación entre ambos ha terminado. El hecho de que Nieves no hable de él en los Cayos Cochinos y la filtración de unas fotos y vídeos con un joven llamado Álvaro Benavides, un atractivo joven con el que ha compartido viajes y experiencias, han potenciado esta teoría. Sin embargo, la prensa italiana se aferra a que, de momento, ninguno de los dos ha oficializado la ruptura.