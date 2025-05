La actriz dio a luz el pasado mes de marzo. Se trata de su segundo hijo, que se convierte en el hermano menor de Cy, nacido en 2022

Jennifer Lawrence, embarazada de su segundo hijo junto a su marido, Cooke Maroney

El pasado mes de marzo, Jennifer Lawrence dio a luz a su segundo hijo, cuyo nombre no ha revelado, fruto de su matrimonio con Cooke Maroney. El bebé, que apenas tiene dos meses de vida, se ha convertido en el benjamín de la familia y en el hermano menor de Cy, el primogénito de la actriz que nació en 2022.

Pese a que la protagonista de 'Los juegos del hambre' se caracteriza por mantener su vida privada en un discreto segundo plano, ahora ha revelado cómo ha vivido su posparto, asegurando que es "extremadamente aislante".

Ha sido durante una rueda de prensa en el Festival de Cine de Cannes para su nueva película, 'Die, My Love', el pasado domingo, cuando la intérprete se ha sincerado sobre cómo se enfrentó a la interpretación de su personaje, Grace, una madre que desarrolla depresión posparto y entra en psicosis.

"Como madre, fue muy difícil distinguir entre lo que yo haría y lo que ella haría. Fue desgarrador", recoge 'Variety'. "Acababa de tener a mi primer hijo y no hay nada parecido al posparto. Es extremadamente aislante", ha añadido, aseverando que "la ansiedad y la depresión extremas aíslan, estés donde estés. Te sientes como un extraño", añadió la madre de dos hijos.

Lawrence también señaló que grabó 'Die My Love' estando embarazada de cinco meses de su segundo vástago. "Tener hijos lo cambia todo. Te cambia la vida por completo. Es brutal e increíble. No solo influyen en cada decisión sobre si trabajo, dónde trabajo y cuándo, sino que me han enseñado… bueno, no sabía que podía sentir tanto y que mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones. Es casi como sentir una ampolla o algo así, tan sensible. Así que han cambiado mi vida, obviamente, para bien, y me han transformado creativamente. Recomiendo encarecidamente tener hijos si quieres ser actor".

Jennifer Lawrence y su marido

Jennifer Lawrence y el galerista Cooke Maroney han construido una relación sólida y discreta desde que se conocieron en 2018. Presentados por una amiga en común, comenzaron a salir ese verano y rápidamente se comprometieron en febrero de 2019.

Se casaron en octubre del mismo año en una ceremonia íntima en el Belcourt de Newport, Rhode Island, con invitados como Adele, Emma Stone y Amy Schumer.

Maroney es director de la galería de arte Gladstone en Nueva York y ha mantenido un perfil bajo, alejado del foco mediático, donde han formado una familia. A pesar de su fama, Jennifer y Cooke han mantenido su relación lejos de los flashes, enfocándose en su familia y vida privada.