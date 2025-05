TardeAR 20 MAY 2025 - 17:34h.

‘Tardear’ realiza la ruta de soltero del fundador de Amazon por la capital antes de dar el sí quiero a su novia en Venecia

Jeff Bezos y Lauren Sánchez están en la recta final hacia su lujosa boda, prevista para finales de junio en Venecia. Ambos han celebrado recientemente sus despedidas de soltero en Europa, cada una marcada por el glamour y la exclusividad.

Un equipo de investigación de ‘Tardear’ ha realizado la ruta de soltero del fundador de Amazon por Madrid antes de dar el sí quiero a su novia en Venecia. El Madrid más exclusivo ha sido el sitio elegido por Jeff Bezos para despedir su soltería y el programa ha accedido en exclusiva la ruta secreta y exacta del empresario.

Viernes 16 de mayo, el magnate cenó en uno de los restaurantes más famosos de la Milla de Oro y degustó algunos de sus platos más emblemáticos, como el risotto de sémola con trufa o el pulpo de asado, aunque también pudo saborear el caviar por casi 300 euros.

Después, optó por el club más exclusivo de la capital de España, discreto y elitista, aunque él, según se aprecia en las imágenes, parecía ajeno a todo. Los precios, no para cualquier bolsillo. Champán por 12.500, coñac por 8.000 o botellas de combinados cerca de 7.000.

Al día siguiente, 17 de mayo, en apenas 850 metros, disfruta de su última noche de soltero. Fuentes en exclusiva lo confirman a ‘Tardear’. Fue a un reservado de la discoteca donde se junta todo el famoseo de la capital. “Gente con dinero, famosos, futbolistas…”

A la vista de todo el mundo, sin esconderse, pero eligió el espacio más caro. “Vale 1.000 euros cada mesa”, asegura la fuente consultada por el programa. Pero ahí no terminó su noche. El millonario tenía ganas de más y fue a seguir celebrándolo en otra discoteca de Madrid, una de las mejores y en la pista, a la vista de todo el mundo, aunque no nos sorprende porque así ya la hemos visto antes. Lo que está claro es que cuando eres Jeff Bezos, despedirte de la soltería no tiene precio.