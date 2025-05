Silvia Herreros 20 MAY 2025 - 10:00h.

Madame de Rosa sufre una dura pérdida. Ángela Rozas Saiz, verdadero nombre de la influencer, está destrozada. Una de las personas más importantes de su vida acaba de fallecer, dejando en su corazón un dolor y un vacío irremplazables.

La que fuera presentadora del programa 'Quiero ser' no suele hablar de su vida privada. De hecho, intenta mantener esta parcela al margen de sus redes sociales. Este año, tras la entrada en prisión preventiva de su exmarido o tras el largo ingreso hospitalario de su hijo Romeo, ha hecho varias excepciones. La muerte de la persona por la que lleva el nombre de Madame ha sido motivo suficiente para que la creadora de contenido rompa una vez más su propia norma. La madrileña ha querido despedirse de ella a través de un comunicado.

Dudosa de si compartir o no esta parte de su intimidad, Madame se dirige a sus seguidores para hablar del fallecimiento de su abuela. Destrozada, se ha animado a romper su propia norma solo con una intención, hablar de "la importancia de los abuelos y del amor que nos dan". Para Ángela, era como una segunda madre.

"No sabía si contaros que mi abuela ha fallecido hoy...", escribe en letras blancas sobre una hoja de color negro. "No soy muy de compartir mi intimidad y no encontraba sentido a compartir mi dolor hoy, pero sí he creído importante compartir la importancia de los abuelos y el amor que nos dan", dice desahogándose.

"Yo tuve la suerte de vivir cerca de mi abuela toda mi vida y cuando me enfadaba con mi madre me iba corriendo a su casa. Sabía que allí siempre me iban a comprender, hiciera lo que hiciera... Qué importante es tener un lugar así...", señala mientras aporta algunos detalles de su juventud.

La amiga de Dulceida continúa y, rota de dolor, se despide de "la mujer más fuerte que he conocido en mi vida". Fue por ella (y también por su abuelo) por quien Madame siente tanto arraigo hacia la cultura francesa, pues emigraron al país vecino durante la posguerra. Ella es "la culpable de que yo ame París, de que mi nombre aquí sea Madame y la culpable de que sea una mujer fuerte y valiente pase lo que pase", agrega.

"Buen viaje Angelines", grita al cielo mientras, en francés se despide de su segunda madre. "Je t'aime Mami" (te amo, mamá).

No es la primera vez que Ángela Rozas habla del origen de su nombre artístico. El término 'Madame' lo escogió para evocar esas raíces francesas, es la forma de cortesía que se utiliza para hacer referencia a una mujer. La preposición 'de' habla de la herencia u origen familiar del 'Rosa', que nace de la combinación de sílabas de sus dos apellidos (Rozas Saiz). De un tiempo a esta parte, la influencer ha dejado de utilizar en sus redes el 'de Rosa' para autodenominarse simplemente 'Madame', (señora, en castellano).