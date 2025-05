Ana Carrillo 20 MAY 2025 - 18:41h.

Óscar Landa hace un comunicado para aclarar su relación con Ruvens tras el revuelo generado en redes

El amigo de Maica Benedicto ha hecho una petición a sus compañeros de 'Gran Hermano 19' tras la polémica con Ruvens

La semana pasada, en las redes sociales estalló el conflicto entre los fans de 'Gran Hermano 19', especialmente en el grupo 'Ruscar', porque muchos entendieron que Óscar Landa estaba siendo desleal a Ruvens con sus comentarios. El finalista de 'GH DÚO' decidió hacer un directo en Instagram para aclarar que no consideraba estar traicionando a su amigo y subrayó que el albaceteño es únicamente su amigo y no su pareja pese a que él siempre había dicho que se sentía atraído intelectualmente por él.

"Para mí hubiera sido más sencillo continuar navegando en la bahía de la indecisión, del que piensen lo que quieran, del yo no aclaro ni desmiento, del ni sí ni no, pero es que a mí no me gusta alimentar la duda sobre algo de lo que ya no había duda para mí, ¿eso es lo malo que he hecho, dejar claro que Ruvens es amigo mío? [...] Yo creo que siempre expliqué claramente que la atracción era más mental que física, ¿dónde está la traición ahí?", comentó el amigo de Miguel Frigenti en ese directo.

Unas explicaciones que generaron un debate aún mayor en las redes, donde Ruvens permaneció en silencio durante varios días hasta que anunció a sus seguidores que había decidido abrirse un canal de Twitch para hablar sobre cine. Edi Insua, su compañero y amigo del team azul, no se pronunció pero le mostró su completo apoyo al compartir una foto junto a él en la que aparece abrazándole mientras ambos se ríen a carcajadas.

En sus stories, Óscar Landa ha manifestado que sigue considerándose parte del team azul y también ha comentado que es amigo de Daniela Cano y Maica Benedicto, que son del grupo de las 'fresis'. Es más, en su directo, quiso subrayar que, pese a la polémica que se había generado, le tenía mucho cariño a sus compañeros de 'Gran Hermano' y que su deseo era que todos fueran a visitarle a 'Villa Landa', el piso que tiene en propiedad en Nájera, La Rioja, y que está reformando para convertir en una especie de hospedería rural.

A esa petición no ha dado respuesta, por el momento, ninguno de ellos, pero Daniela le dejó un emoji de un corazón en la zona de comentarios del post de Instagram en el que ha compartido la segunda parte de su extenso directo hablando sobre la situación con Ruvens, que sigue centrado en sus charlas sobre cine.