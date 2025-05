Celia Molina 20 MAY 2025 - 12:03h.

La influencer zaragozana sufrió un accidente de tráfico con su marido y su bebé de ocho meses y continúa ingresada en el hospital

El pasado 22 de abril, la Guardia Civil informaba de un accidente mortal de tráfico registrado en la carretera N-240 de Barbastro, en el que hasta tres vehículos estuvieron implicados. En uno de ellos, iba la influencer Rebeca Labara (@atrendylife), junto a su marido, el empresario Fran Solans, y su bebé de ocho meses, llamado Mauro. Desgraciadamente, su esposo murió en el acto y ella y su hijo - que no revistió heridas de gravedad - fueron trasladados inmediatamente al hospital.

Gracias a las comedidas publicaciones que la creadora de contenido ha hecho en su cuenta de Instagram desde el accidente, conocemos cuál es su progresión, tanto física como emocional. En una última entrada, ha confesado lo duras que son las noches en su habitación del hospital, separada de su hijo y consciente de la "desgracia" que ha sufrido: "Voy a poner todo de mi parte para recuperarme y superar este palo que me ha dado la vida, porque lo que ha ocurrido ha sido una desgracia tremenda. No obstante, aunque tengo ganas de luchar por mi pequeñín, no soy de hierro", comienza a decir en un storie.

"Hay muchos momentos del día - continúa - en los que estoy rota de dolor, me despierto en el hospital sobre las 5:30h de la mañana y es mi momento de llorar y soltar. El resto del día tengo a Fran muy presente y siento que me está enviando mucha fuerza para recuperarme cuanto antes y ponerle muchas ganas. También hay otros momentos en los que sonrío pensando en su recuerdo, en nuestras anécdotas y viendo nuestras fotos y vídeos juntos. Y no es malo sonreír aunque esté rota de dolor", ha reflexionado Labara en su red social. Junto a este texto, la influencer ha publicado también una fotografía suya en la cama del hospital, en la que se aprecia que tiene un brazo vendado.

Así, ha confirmado que sigue ingresada, si bien "cada día va dando pequeños pasos" que parecen "gigantes". Del mismo modo, ha agradecido todos los mensajes de cariño que está recibiendo por parte de su comunidad y que le ayudan en el dedicado momento vital que está atravesando. Cuando reciba el alta, Rebeca podrá volver a abrazar a su pequeño Mauro, el bebé de ocho meses con el que intentará recuperar la felicidad. El pasado día de la madre, ya le dedicó a su hijo un tierno post en el que, dolida por la prematura pérdida de su padre, le prometió que ella le daría la "maravillosa vida" que se merece.

