Celia Molina 19 MAY 2025 - 12:07h.

La creadora de contenido ha publicado un vídeo desde el hospital en el que comunica que ha sufrido un episodio aislado de convulsiones

Muere el hijo de tres años de una influencer estadounidense tras sufrir un accidente en su piscina particular

Compartir







Con más de ochocientos mil seguidores en Instagram, Laura Casquero es una popular influencer que acostumbra a quejarse - con humor - en las redes sobre las múltiples e incómodas situaciones que un conductor puede vivir en carretera. Recientemente, se mudó de Madrid a Barcelona y, ahora, también basa su contenido en las diferencias que encuentra entre estas dos ciudades. Sin embargo, en su última publicación ha preocupado a sus seguidores, al contar desde el hospital que ha tenido que ser ingresada tras un episodio de convulsiones:

"Quería contaros que el día 17 de mayo me dio un ataque epiléptico y llevo varios días en observación en el hospital. Todavía no saben lo que me ha pasado, pero han descartado todo lo grave. Me duele bastante la espalda, pero porque me han hecho una punción lumbar para descartar cualquier infección en el sistema nervioso central. Por ahora estoy bien, pero voy a estar un poco desaparecida de las redes sociales", ha comunicado en un vídeo desde la camilla del hospital.

"No le ha vuelto a pasar"

Según ha apuntado su acompañante, también presente en el vídeo, la influencer está recibiendo todos los cuidados que necesita y lo más importante: no ha vuelto a convulsionar. De momento, después de un gran número de pruebas, continúa a la espera de que la visite el neurólogo para saber si recibirá pronto el alta o debe permanecer en el hospital. Cuando tenga algún tipo de información, Laura ha dicho que se lo irá comunicando a sus seguidores a través de sus stories.

PUEDE INTERESARTE Se hunde un lujoso yate en Miami con 32 influencers dentro: todos fueron rescatados con éxito

Su publicación ha recibido un sin fin de mensajes de apoyo, en los que sus fans le desean una pronta recuperación y un diagnóstico certero que le ayude a saber qué es lo que le ha pasado. En su último vídeo, subido a las redes hace tres días, nada hacía imaginar que Laura iba a sufrir un ataque epiléptico. En él, hablaba con gracia y normalidad sobre cómo se están desarrollando sus estudios de veterinaria, pues además de "gritar en el coche", como ella dice, también ha enfocado su vida en ayudar a los animales.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.