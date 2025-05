Celia Molina 19 MAY 2025 - 11:06h.

El hijo mayor de la influencer Emilie Kiser ha fallecido tras pasar varios días ingresado en estado crítico en el Phoenix Children's Hospital

El Departamento de Policía de Chandler, Arizona, ha confirmado a la revista US Weekly que el hijo de tres años de la influencer estadounidense Emilie Kiser ha fallecido. El menor, llamado Trigg, murió el domingo 18 de mayo a primera hora de la tarde, tras haber sufrido un accidente en la piscina ubicada en el patio trasero de su vivienda familiar. El niño fue ingresado en estado crítico tras realizarle una RCP pero, finalmente, nada pudo hacerse por su vida.

"Trigg ya no está con nosotros", confirmaron los agentes a los medios de comunicación, añadiendo que no darán más detalles sobre las causas directas del accidente hasta que no se tengan datos concretos: "La investigación sobre las circunstancias que rodearon este incidente siguen en curso. Sigue siendo una investigación abierta. Por respeto a la privacidad de la familia, no daremos a conocer más detalles hasta que la investigación esté cerrada», confirmó el comunicado a Us Weekly.

La investigación del accidente sigue en curso

El presunto ahogamiento tuvo lugar el pasado miércoles 14 de mayo, cuando Trigg Kiser fue encontrado inconsciente en la piscina de la vivienda, según informó el Departamento de Bomberos de Chandler, Arizona. Inmediatamente, el menor fue trasladado a un hospital local y, después, al Phoenix Children's Hospital, donde continuó en estado crítico hasta el domingo. Durante varios días, no se hizo pública la identidad del niño, dado el gran número de seguidores que su madre tiene en Instagram y en TikTok.

Por el momento, Emilie Kiser no se ha pronunciado sobre tan dolorosa pérdida en sus redes sociales. En la nube, es muy conocida por hablar públicamente de su vida familiar y de su rol como esposa y como madre. De hecho, hacía pocas semanas que la influencer había dado a luz a su segundo hijo, el hermano pequeño de Trigg, con quien ella misma había querido ampliar su feliz familia.

En España, hay otra influencer que también se ha visto inmersa en una gran tragedia. La zaragozana Rebeca Labara continúa recuperándose de las lesiones que sufrió en el accidente de coche registrado en Barbastro, en el que su marido falleció de forma inmediata. Su bebé de ocho meses también iba en el vehículo siniestrado, aunque, afortunadamente, salió ileso y se encuentra en perfecto estado de salud.

