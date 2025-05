En la segunda entrega, Diego Gómez habla de la influencia de Agustín sobre su hermana y de cómo ésta entregaba firmas falsas a sus fans

Exclusiva | Lorenzo, el padre de Melody, sale en su defensa tras Eurovisión:"No estamos enfadados, estamos muy orgullosos"

Compartir







En 'Tardear', el empresario y expareja de Isabel Pantoja concede una entrevista en exclusiva para revelar los secretos mejor guardados de la tonadillera sobre cómo trataba en la intimidad la tonadillera a sus seguidores.

En el anterior programa, Diego Gómez destapó cómo la cantante hizo colectas para pagar su condena y, en esta nueva entrega, desvela como repartía algunas firmas falsas haciéndoles creer que eran las suyas. Además, su expareja confiesa cómo era la relación con su hermano Agustín Pantoja en la intimidad.

PUEDE INTERESARTE La escapada más romántica de Sara Carbonero: pillada con su novio en la playa

Su peluquero firmaba por ella algunas fotografías

Diego Gómez cuenta que Isabel Pantoja acababa "muerta" los días, por lo que la cantante tuvo una idea para repartir el montón de fotografías que tenía para dedicar: "La mitad las firmaba ella y la mitad las firmaba su peluquero Leonardo que imitaba la firma perfectamente. Nadie se daba cuenta y Leonardo se partía de risa".

A pesar de que sus seguidores siempre dan todo por ella, el empresario no cree que el sentimiento sea mutuo: "Es posible no se les tenga en demasiada consideración a veces". Al ser personas "muy fieles que la idolatran", su expareja considera que "si estuvieran un pelín más agradecidos, mejor".

Sin embargo, el entrevistado confiesa que en algunas ocasiones mostraban ese agradecimiento organizando comidas. Por ejemplo, la última en la que él estuvo en Cantora restaurante fue invitada una representación de todas los fans de España e Isabel Pantoja estuvo con todas ellas: "Evidentemente las fans pagaban el menú y a veces alguna fan se quedaba a ayudarle en sus labores domésticas en la casa".

Él e Isabel Pantoja fueron ingresados a la vez

El empresario fue ingresado en el hospital a la vez que Isabel Pantoja. "Casualidades de la vida. Le deseo una pronta recuperación", comenta Diego Gómez al respecto. Recordemos que la cantante fue ingresada inesperadamente por problemas de salud que nunca salieron a la luz, mientras que su expareja fue intervenido para ponerse una prótesis de cadera en la Clínica San Francisco de Asís.

La influencia de Agustín Pantoja sobre la tonadillera

A pesar de que Isabel Pantoja no es una persona a la que le guste salir mucho de casa, según apunta Diego Gómez, la influencia de su hermano sobre ella hizo que "saliera menos todavía".

La expareja de la tonadillera recuerda que Agustín Pantoja "no cae bien a casi nadie". En su caso, durante la relación con Isabel Pantoja apenas coincidían porque él vivía en Miami. Sin embargo, tras la ruptura, ambos se vieron en varios viajes: "Intentó buscar dinero para financiar la deuda que ella tenía".

Él asegura que no ha tenido ningún problema personal con el hermano de la cantante nunca y considera que "la quiere proteger de una forma que a lo mejor es un poco exagerada".

"No le culpemos de todas las decisiones que se toman en esa casa, sí de algunas. La que debería mandar es ella aunque él tenga influencia sobre sus decisiones, que no me cabe duda", comenta. Sin embargo, cuando él estaba con Isabel Pantoja, era ella la que tomaba dichas decisiones, según afirma.