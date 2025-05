TardeAR 21 MAY 2025 - 18:05h.

‘Tardear’ ha conseguido hablar con la hija de Terelu Campos que ha entrado en directo en el programa para desmentir estas informaciones

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vuelven a ser noticia, y es que nuevas informaciones vuelven a hablar de una crisis en la pareja, de hecho, algunas apuntan a una ruptura sentimental.

‘Tardear’ ha conseguido hablar con Alejandra Rubio que ha entrado en directo en el programa para desmentir estas informaciones. “Pues la verdad es que no, no hemos roto. Es que esto es lo mismo de siempre, ya no sé qué decir más…”, aseguraba visiblemente molesta.

“Pues no sé por qué habrán surgido estos rumores esta vez… debe ser que la gente no contrasta la información. Ni siquiera me han llamado para preguntarme”, continuaba la hija de Terelu.

Alejandra bromeaba con algunos datos que se habían dado, como que esta noche no habían dormido juntos: “No, es que ha dormido en el jardín esta noche, en la caseta del perro, en el sofá del jardín…”.

“Que no ha pasado absolutamente nada. Ayer trabajé por la noche, llegué muy tarde, ya lo sabéis que cuando tenemos debates llegamos más tarde de lo normal, y Carlo estaba en la cama durmiendo, esperándome. ¿Qué más queréis que os diga?”, explicaba la colaboradora durante su intervención telefónica.

“Lo desmiento, por supuesto, pero vamos que tampoco tengo que desmentir nada, al final esto es una noticia como súper recurrente. Parece ser que cuando ven que no hay temas o nada de lo que hablar, pues está muy bien inventarse que hay crisis en las parejas, (pero no solo conmigo, la hacen con mucha gente. Pero mi vida está fenomenal, está todo muy bien”, aseguraba Alejandra Rubio en ‘Tardear’.