Sandra Salinas 20 MAY 2025 - 15:11h.

Terelu Campos ha hecho algún comentario sobre su nieto en 'Supervivientes' y Carmen Borrego nos contaba cómo son, tanto ella como su hermana, como abuelas

En su regreso a Honduras, Terelu Campos ha hecho algún comentario sobre cómo es con su nieto, Carlo, primer bebé de su hija, Alejandra Rubio. Pero ¿Cómo es la relación de abuela y nieto? Carmen Borrego respondía a esta pregunta en 'Vamos a ver' y nos contaba las diferencias entre ella y su hermana como abuela: "Ejercemos de forma distinta".

Dándose un baño con sus compañeras en Honduras, Terelu Campos hablaba sobre las relaciones y la maternidad. Junto a Carmen Alcayde y a Makoke, comentaba que no le gustaría tener más hijos y tampoco tener pareja con hijos pequeños, ahora es abuela y parece centrada en esta etapa: “Mi hija se pone nerviosa cuando cojo al niño en brazos. Me dice ‘mamá, que pesa’ y yo le digo que puedo, que si no puedo porque me duele lo voy a soltar, pero la pobre se preocupa”.

Carmen Borrego aborda las declaraciones de Terelu Campos

A Alejandra nunca le ha gustado que su madre mencione a su hijo en público, pero Carmen Borrego no sabe si esta alusión le molestará o no a su sobrina. "¿Es una abuela muy ejerciente?", le preguntaba Joaquín Prat y la colaboradora respondía: "Creo que más de lo que creemos, yo que pensé que no iba a ejercer de abuela, ahora ejerzo un montón y estoy encantada".

"Creo que ejercemos de distinta manera", decía en alusión a su hermana Terelu y pedía: "A ver, que no suba el pan, porque cada vez que abro la boca, sube el pan. Yo soy más de ir a recogerle al cole, de llevármelo a casa a domrir... y ella es más de ratitos".