Carlos Otero 22 MAY 2025 - 10:00h.

La nueva ilusión de Alba Rodríguez, ex de Gerard Arias, ganó el pasado noviembre el título de 'Míster Internacional' y tiene 22 años

Ana Nicolás, de 'LIDLT', y Fran Zafra rompen su relación: "Se esperaba otra cosa que no era"

Compartir







Bombazo en el universo de la última temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’. Alba Rodríguez, la ex de Gerard Arias, ha encontrado de nuevo el amor. Ella misma lo ha confirmado en ‘Los Vecinos de la Casa de Al Lado’: "Me lo da todo, estamos conociéndonos, respetándonos mutuamente". Se trata del modelo Fran Zafra, el hombre más guapo del mundo. Y no es una exageración, es que su nueva pareja ganó el pasado otoño en Filipinas el codiciado título de Míster Internacional. Si quieres saberlo todo sobre él, solo tienes que seguir leyendo.

Militar, modelo y opositor a policía

Fran Zafra es almeriense, tiene 22 años y mide 187. Un auténtico bombón que antes de ascender al Olimpo opositaba para ingresar al Cuerpo Nacional de Policía. Durante los últimos cuatro años ha trabajado como militar, servicio que ha compaginado con el mundo de la moda. En redes sociales tiene 23.000 seguidores en ellas comparte su pasión el deporte y la belleza masculina.

Su madre es gitana y reivindica su etnia

El nuevo chico de Alba reivindica, ante todo, sus raíces. Se define a sí mismo como "una persona muy sencilla, muy alegre y muy familiar". “Somos una familia muy bonita”, cuenta. El joven, que vive con sus padres, tiene dos hermanas mayores y su madre es de etnia gitana. Por ese motivo tiene muy claro que quiere luchar contra los prejuicios relacionados con sus orígenes. "Quiero ayudar a erradicar el racismo al que se enfrenta mi etnia", confesó en una entrevista concedida al diario El Mundo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su pasado sentimental

En el aspecto sentimental sabemos que antes de que Alba llegase a su vida estuvo con otra chica del universo ‘Tentaciones’. Nada menos que Ana Nicolás (participante junto a Cristian López de la quinta edición del formato). Con ella mantuvo un noviazgo de varios meses. La confirmación de su ruptura llegó el pasado mes de febrero después de que Ana viese que Fran había dado ‘like’ a otras chicas en una app de citas. “Iba a lo que iba con Ana”, comentó sobre él Fani Carbajo. Antes de su historia con Ana Nicolás, Fran confesó que estuvo un año cerrado al amor por un desengaño sentimental.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Coqueto, elegante y presumido

Profundizando en su personalidad, según sus propias palabras, Fran es alguien que “cuida mucho los detalles”. “Mi punto fuerte es mi saber estar, elegancia y presencia. Un míster y embajador de un país y de una marca debe hacerse notar sin perder los modales y la compostura”, comenta con orgullo. En este aspecto su referente es el modelo y actor italiano Mariano Di Vaio. “Le sigo desde hace muchos años y me he inspirado mucho en él y en su historia”, explica en una entrevista.

Como corresponde a un joven que vive de su imagen, el deporte y las rutinas de belleza forman parte de su día a día. “Me cuido la piel a diario haciendo una rutina dos veces al día donde utilizo gel limpiador, tónico y crema hidratante que combino con protección solar. Además, frecuentemente me hago limpieza facial y acudo al barbero dos veces en semana sin olvidar la manicura y pedicura”. Su armario es de lo más ecléctico: “Me gusta jugar con algunos estilos, en mi armario predominan trajes, camisas, polos y pantalones de vestir”, dice.