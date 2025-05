Patricia Fernández 19 MAY 2025 - 23:37h.

Alba Rodríguez ha vuelto al plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' durante la gala en mitele PLUS, después de que fuera expulsada del concurso de manera disciplinaria, para ponerse cara a cara con sus frentes abiertos, Gerard y Bayan.

Alba y Bayan han hablado de los conflictos que han tenido este tiempo, lo que ha hecho que se rompa su relación. En el que Alba le recriminaba las cosas que ha dicho ella fuera, mientras Bayan le echaba en cara que "quiere lavarse la imagen" y que a la primera que pudo le vendió: "Escupes para arriba y te cae en la cara y no sabes pedir perdón".

Además, el nombre de Gianmarco Onestini salía a la luz en este cara a cara entre ellas, Alba le dejaba claro que le molestó que ella sacase eso a la luz que se dio un beso con él: "No quise decirlo por no hacer daño, ¿tú que tienes en contra de lo que yo haga con mi vida privada?"

Pero este no era el único cara a cara que iba a tener Alba en su regreso al plató, podía volver a ponerse frente a Gerard, todo con Bea Retamal en plató, con la que ha tenido un evidente tonteo en el pisito.

Alba, cara a cara con Gerard y Bayan en plató

Alba quería dejar claro al concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' que "le da igual lo que diga" porque lo ha pasado muy mal los meses después de 'La isla de las tentaciones': "Las disculpas que yo le di eran de verdad y le deseo todo lo mejor, no le deseo ningún mal, lo último que quiero es hacerle daño. Él tuvo sus errores, yo tuve los míos, pero yo al menos le pedí disculpas".

"Dejo el hacha de guerra guardada y quiero que te vaya bien", decía él, que reconocía que puede que quede algún sentimiento en él, pero cree que "hay veces que hay que hacer más caso a la cabeza que al corazón".

Cuando le preguntaban a Gerard por cuál de las tres, entre Lucía, Bea Retamal y Alba, tiene sentimientos, este respondía que por las tres, pero Alba quería apuntar algo: "Creo que a él no le gusta nadie, solo se quiere a sí mismo y ya está". Y este no se callaba ante esto: "Tengo mucho amor propio y por eso no estoy contigo".

Antes de terminar, Alba tenía un momento para hablar de cómo está su vida fuera y desvelaba en el plató que tiene una nueva ilusión, del que revelaba la identidad: "Me lo da todo, estamos conociéndonos, respetándonos mutuamente. Es Fran Zafra".