Exclusiva | El motivo por el que la infanta Cristina no apoya a su padre en su denuncia a Revilla

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Pilar Eyre, periodista experta en Casa Real, sobre la demanda del emérito a Miguel Ángel Revilla

Miguel Ángel Revilla responde a las acciones legales de Juan Carlos I: "No es cualquier cosa enfrentarse a una demanda del rey emérito"

Compartir







Finalmente no hubo conciliación entre Miguel Ángel Revilla y el rey Juan Carlos. "No rectifico en nada, no acepto injusticias, iremos a juicio. Me mantengo en lo que he dicho, yo no me he inventado las noticias", decía el político.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, el expresidente cántabro confirmaba que el emérito Juan Carlos y él irán a juicio. "He tenido que hacer una aclaración cuando su equipo ha dicho que Don Juan Carlos no tiene los privilegios que tengo yo, y me he quedado alucinado, yo no tengo avión privado ni viajo con guardaespaldas".

Este jueves 22 de mayo, la periodista especializada en Casa Real, Pilar Eyre, ha dado más datos de esta demanda en 'El Programa de Ana Rosa' y ha contado en exclusiva quiénes están siendo los grandes apoyos del emérito en todo este proceso.

"En Zarzuela no hace ninguna gracia, lo que pasa es que los puentes están rotos desde hace mucho tiempo. Tampoco el emérito les haría caso porque cree que la Casa Real debería haberle defendido desde hace tiempo", ha comenzado a contarnos la periodista.

PUEDE INTERESARTE El rey emérito Juan Carlos demandará a Revilla en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación

Los apoyos del emérito en su denuncia a Revilla, según Pilar Eyre: "Sus amigos de Sanxenxo y la infanta Elena"

La periodista ha hablado del papel que tendrían en todo esto la reina Sofía y la Infanta Cristina: "Solamente puedo hacer hipótesis porque no se ha manifestado. La que sé que está en desacuerdo con esta demanda es la Infanta Cristina, que es la que creo que tiene más cabeza de la familia, y le desaconsejó meterse en esto porque la publicidad no era buena".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero Juan Carlos I no está solo en todo esto, ha asegurado Pilar Eyre: "La infanta Elena sí que apoya a su padre. Pero tengo que decir que don Juan Carlos no hace no caso a sus hijas porque es un poquito machista y no tienen no vox ni voto en sus decisiones. Además, su círculo nuevo de amigos de Sanxenxo".