El rey emérito Juan Carlos I, presentará, finalmente, una demanda contra el expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación celebrada el pasado viernes en Santander.

Así lo ha adelantado este martes 'El Diario Montañés' y lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso después de que la conciliación del 16 de mayo concluyera sin avenencia, un acto en el que el emérito no se presentó -sí su abogada, Guadalupe Sánchez, y su procurador- y en el que Revilla no se retractó en sus palabras sobre el monarca porque cree que lo que ha dicho es verdad.

"Yo no rectifico en nada de lo que mis condiciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto", afirmó el regionalista el pasado viernes a la salida de los juzgados de Santander.

Tras no tener éxito la conciliación, el expresidente cántabro ya temía que el emérito -que el mismo día en que no se presentó a la conciliación salió a navegar en el municipio pontevedrés de Sanxenxo- iba a continuar la causa judicial contra él. "Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años", señaló.

Además de una rectificación pública, Juan Carlos I reclamaba 50.000 euros por manifestaciones injuriosas en programas de televisión al regionalista.

Así, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander declaraba terminado sin avenencia el acto de conciliación instado por Juan Carlos I frente a Revilla, que se celebró el pasado viernes.

En un decreto ya notificado, la letrada explica que ambas partes asistieron al acto de conciliación celebrado el pasado viernes: el rey emérito por medio de su procurador y de su abogada, y Revilla personalmente y representado y asistido por su procuradora y su abogado, respectivamente.

En el acto "no llegaron a acuerdo alguno ni fue posible avenir" a las partes, añade la resolución, por lo que, tal y como recoge la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al no lograr ponerlas de acuerdo, se debe tener el acto por terminado sin avenencia.

La letrada acuerda, por tanto, el archivo definitivo de las actuaciones, si bien cabe la interposición de un recurso de revisión contra el decreto en el plazo de cinco días. En el mismo, el recurrente deberá hacer constar la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

El pasado viernes, cuando se celebró la vista en la sede judicial de Las Salesas de Santander, Miguel Ángel Revilla no se retractó de las palabras por las que el rey Juan Carlos le exige una rectificación y 50.000 euros.

La defensa de Revilla manifestó en la vista que lo que hizo su representado fue "verter una serie de opiniones críticas" en base a "unos hechos de los que es evidente que él no tiene conocimiento por sí mismo", sino por los medios de comunicación.

La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, alegó que las informaciones periodísticas "no son sentencias judiciales" y argumentó que las declaraciones del político cántabro "carecen absolutamente de base fáctica" y que "no todo vale en la contienda política". El acto, que duró menos de 15 minutos, está previsto en la ley para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito.

