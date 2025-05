Fiama Rodríguez anuncia que está embarazada de su primer hijo: "Lo conseguimos"

Rocío Molina Madrid, 22 MAY 2025 - 11:59h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha compartido un vídeo con el anuncio del embarazo de su primer hijo con Marcello Falzerano

Casada y centrada en la moda: así es la vida a caballo entre Italia y España de Fiama Rodríguez

Fiama Rodríguez ha anunciado la noticia que tanto deseaba dar. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está embarazada de su primer hijo con su marido Marcello Falzerano. "Nuestro mayor deseo viene en camino", ha compartido en su perfil oficial de Instagram junto a un vídeo de cómo ambos han vivido este momento.

A punto de cumplir dos años de su boda que recuerdan como el día más feliz de sus vidas, la que fuera tentadora de Manuel González y el futbolista italiano han sumado otro momento imborrable. "En mi imaginación esta noticia la daba unos cuantos años antes", ha confesado la influencer de 32 años. Sin embargo, lejos del escenario que ella había pintado para esta situación, la realidad ha sido mucho mejor de lo esperado.

"Buscaba el mejor paisaje, la mejor luz y una canción tan emotiva que se encargaría del resto. En mi imaginación este sería otro de los días más felices de toda mi vida, pero ¿saben qué? Que me equivocaba. En la realidad el momento es ahora", ha admitido en un vídeo en el que ha recopilado muchos instantes memorables de estos dos últimos años. "Nuestra esencia, nuestras risas y poca vergüenza ya que estoy convencida de que fueron estas tres cosas las que nos hicieron enamorarnos.

La imagen en la que se puede ver cómo Fiama Rodríguez enseña su incipiente barriga que Marcello Falzerano besa ha enternecido a sus seguidores. "Lo conseguimos, mi amor", ha dicho el futbolista y ambos han compartido ya la primera ecografía, un body y chupete como los primeros detalles con los que dan la bienvenida a su esperado bebé. "Enhorabuena, parejaza. Ahora comienza la aventura", "vais a ser los mejores padres del mundo", "me ilusiona, amiga, que cumplas tu sueño", "he llorado, no te conozco personalmente, pero os lo mereceís", son el ejemplo de algunos de los muchos mensajes que han recibido y que se alegran por la exparticipante de 'LIDLT' y su marido.

La que fuera también tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha agradecido todas las muestras de cariño que han recibido tras anunciar la noticia y ha indicado que ella y Marcello están en una nube ahora. "No podemos ser más felices", han confesado de una aventura que inician y de la que irán dando más detalles en sus redes sociales.