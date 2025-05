Lara Guerra 23 MAY 2025 - 18:27h.

Las primeras imágenes de Carmen Borrego en la boda de José María Almoguera

‘TardeAR’ muestra en exclusiva las imágenes nunca vistas sobre la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo. Unos vídeos en los que se muestra la verdadera relación de Carmen Borrego con la hasta entonces pareja de su hijo.

En la primera parte de los vídeos, podemos ver a Paola Olmedo preparándose para dar el sí quiero a Almoguera. Además, la futura mujer del hijo de Carmen se mostraba muy emocionada: “Yo también voy a intentar no llorar. No quiero llorar”. La secuencia se forma en casa de Carmen Borrego, donde se ve a mucha gente, y aunque la novia asegura que no está nerviosa, la madrina tiene una actitud que refleja todo lo contrario: “En la cocina no puede pasar ninguno de ellos”.

Y de nuevo la madre del novio está tensa en el momento de las fotografías, aun desde su residencia. Tal es así que se dirige concretamente al fotógrafo para confesarle que está “a tope de nervios” y le ruega que “no hagas 500 fotos”. Tras varias imágenes la hermana de Terelu Campos frena el momento fotográfico y suelta: “Escucha ya, que al final seré yo el ogro”.

Carmen Borrego coloca la liga a su nuera

Carmen Borrego pasa al momento de colocar la liga a su nuera y a hacerse fotos con ella, además, no duda en pedirle que la mire en las fotos para que no se especule sobre una posible mala relación entre ellas: "Mírame, para que luego digan lo mal que nos llevamos”.

Y mientras Paola Olmedo disfruta muy sonriente y feliz haciéndose fotos con su vestido de novia preparada para dar el sí quiero, se escucha a su suegra por detrás muy enfadada buscando la funda de su vestido: “No, esa no es la funda de mi vestido, ¡la funda de mi vestido! Y me estoy poniendo muy de mala hostia. A partir de este momento pido a todo el mundo que no me hable porque necesito tranquilizarme”.

La llegada de los invitados a la boda de Almoguera y Paola

En el siguiente vídeo, nos situamos ya en la finca donde comienzan a llegar los 150 invitados de la boda; Gustavo y su novia Ainhoa, Kike Calleja y Raquel Abad, y por supuesto el clan Campos al completo.

Llegan las esperadas fotos de Carmen Borrego con su hijo y ella no duda en ir dando indicaciones: “Pon el brazo donde te dijo Félix. Coloca los dientes normales, no fuerces la risa”. Y al llegar los moteros, Borrego de nuevo da un par de indicaciones: “¡No doy más besos que me dejáis todos los cosos! ¡Vamos todas las damas de honor! ¡Venga vamos!”. Tras llegar el resto de invitados, la hija de María Teresa Campos comenta: “Hola a todas. Encantada. Luego nos vemos, pero no doy besos. Que me pongo a llorar. Entrad ya c***”.