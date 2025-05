Celia Molina 22 MAY 2025 - 11:11h.

El cantante ha explicado en una entrevista cómo educa a su hijo Jan en solitario: "Susana está presente en cada decisión que tomo"

El cambio de Antonio Orozco tras pesar 127 kilos: "Mi médico me dijo que me podían pasar cinco cosas"

Compartir







Tras la emisión del documental en el que Antonio Orozco se abre en canal sobre su recuperación física y emocional y la publicación de su nuevo disco, el cantante ha dado una extensa entrevista en Los 40 Principales. Después de siete años ininterrumpidos de trabajo, su cuerpo y su mente llegaron a un absoluto "colapso" que le obligaron a hacer un alto en el camino. Fue entonces cuando, por recomendación médica, inició un tratamiento integral basado en el deporte, la buena alimentación y la terapia psicológica, que le ayudara a curar las heridos de los episodios traumáticos que vivió en el pasado.

Uno de ellos fue sin duda, la muerte de su exmujer y madre de su hijo, Susana Prat, en el año 2017, de la que ha hablado sincera y abiertamente: "Hacía años que Susana y yo no estábamos juntos. Y, sin embargo, era la mejor persona y mi mejor amiga. Cuando la perdí, no solo perdí a la madre de mi hijo, perdí el horizonte, lo perdí todo. Éramos unos padres felices porque no estábamos juntos, pero nos ayudábamos en los momentos verdaderamente importantes. Cuando se marchó, y supongo que esto le habrá pasado a todo el mundo que ha perdido a alguien, lo que más me costó es acostumbrarme a que no sonara el teléfono. Yo solo recibía llamadas de ella. Era una constante en la educación de Jan y ha sido súper bonito en este tiempo recordarlo así", ha dicho en los 40.

"Educo a Jan como lo haría su madre"

Y también ha explicado cómo Susana, aunque no esté físicamente, ha participado directamente en el desarrollo personal de su hijo: "Yo no considero que se haya ido a ningún sitio, porque cuento con ella para todo. Cuando me preguntan cómo he educado al niño así, siempre digo que, en realidad, le ha educado su madre, porque cada vez que tengo que decirle algo, siempre pienso qué le diría Susana y le digo que su madre haría esto o esto. Por lo tanto, ella siempre ha estado presente y esto ha hecho que mi hijo viva en plenitud porque, de alguna forma, su madre siempre ha contado para todo", ha concluido.

Verbalizar tan dura pérdida es parte de la terapia a la que Antonio Orozco ha tenido que someterse para deshacer ese nudo que tenía por dentro: "Lo había acumulado todo dentro de mí y sentía que me iba a morir", dice él mismo en su documental. Gracias a su decisión de mejorar y a la eficacia de su tratamiento, el cantante ha bajado de peso - llegó a pesar 127 kilos por culpa de la ansiedad - y se encuentra mucho mejor, tanto por dentro como por fuera. El fruto de su recuperación ha sido la creación de un nuevo y esperado álbum, que promociona con ilusión.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.