Emilio Gomariz es el prometido de Belén Domínguez, la influencer que falleció el pasado mes de abril por un cáncer intramedular

Hoy hubiera sido el cumpleaños de Belén Rodríguez, la influencer de 31 años que murió a finales del mes de abril tras una dura lucha contra un tumor intramedular. La joven sevillana fue diagnosticada de un glioma difuso de línea media en estadio IV, un cáncer maligno, muy agresivo y de crecimiento rápido (según el NIH) por el que estuvo casi dos años ingresada en el hospital madrileño Ramón y Cajal. Fue allí donde recibió la vista de múltiples personajes famosos, como Alejandro Sanz , Alaska o Mario Vaquerizo y en cuya habitación siempre hubo alguien a los pies de la cama: su prometido, Emilio Gomariz.

Ha sido él mismo quien le ha escrito una emotiva carta en un día difícil: el día en el que Belén hubiera cumplido 32 años. Con el amor que le profesaba - Emilio la acompañó durante el largo proceso de su enfermedad - y la fe en Dios que ambos compartían, le ha dedicado un mensaje en las redes sociales, que comienza así: "Feliz cumpleaños mi amor, que desde el cielo sigues iluminando nuestras vidas. Belén te escribo desde aquí, desde tu Sevilla, con los pies en el albero pero el corazón allí arriba, donde sé que estás, cuidándonos como siempre lo hacías. No hay un solo día en que no te sienta cerca. Estás en cada rayo de sol, en cada canción que nos recuerda a ti, en cada pequeño detalle que nos arranca una sonrisa y una lágrima a la vez".

"Te llevo conmigo cada día, en cada paso"

Lleno de emotividad, Emilio ha recordado la lección de vida y de fe que Belén le dio a todo el que la conocía y que le valió hasta el reconocimiento del papa Francisco: "Fuiste, eres y serás un auténtico milagro. Durante estos casi dos años en el hospital, nos has dado una lección de vida que nunca olvidaremos. En medio del dolor, encontrabas motivos para sonreír. En el sufrimiento, nos hemos amado de verdad. Abrazaste la cruz con una paz y una fe que solo alguien como tú podía tener. Y aunque ya no estés físicamente con nosotros, sigues aquí, hablándonos en el silencio, acariciándonos el alma en los momentos más inesperados. Nos cuidas, nos mandas señales, y haces que cada día queramos ser un poco mejores", reflexiona su prometido.

Para terminar, el joven se despide esperando volver a verla algún día y agradeciendo todo lo aprendido: "Gracias por todo lo que nos has dejado, por cada momento, por cada mirada, por cada palabra. Gracias por seguir aquí, aunque no podamos verte. Yo te llevo conmigo cada día, en cada paso. Y hasta que volvamos a encontrarnos, seguiré viviendo como tú me enseñaste: con alegría, con fe, y con el corazón lleno de amor. Te quiero para siempre".

