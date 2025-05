Miguel Salazar Madrid, 23 MAY 2025 - 19:00h.

Ángel Cristo se sentará en '¡De Viernes!' a partir de las 22:00 horas en Telecinco

Avance '¡De Viernes!' | Ángel Cristo vuelve a la carga contra Bárbara Rey: "Para mí mi madre es como si estuviera muerta"

Bárbara Rey ha reaccionado a la reaparición televisiva de su hijo Ángel Cristo, que estará a partir de las 22:00 horas en el programa '¡De Viernes!'. Después de que llegase a decir que para él su madre es como "si estuviese muerta", la vedette ha querido mandarle un mensaje claro y directo a él.

"No he visto nada de lo que dice, pero me han dicho que vuelve", comienza diciendo. "Lo único que te puedo decir de mi hijo es que le deseo todo lo mejor del mundo y que lo seguiré queriendo hasta después de muerta porque lo he parido y es mi hijo, independientemente de lo que me haga", le relata en conversación telefónica a Leticia Requejo, periodista de 'Tardear'.

"He intentado superarlo de una forma... lo mejor posible"

Bárbara Rey parece que no le tiene rencor ninguno a su hijo, después de un largo e intenso enfrentamiento familiar que sigue a día de hoy. "He intentado superarlo de una forma... lo mejor posible y no puedo evitar seguir queriéndole", comenta. Además, la vedette asegura que no puede controlar sus sentimientos cuando le preguntan por Ángel Cristo.

"Cuando hablo de él se me hace una cosa aquí en el pecho y en el corazón y se me vienen las lágrimas a los ojos. Pero es lo que le quiero y aguantaré lo que me haga", cuenta a Requejo. Además, Bárbara Rey quiere lanzar un mensaje a la gente para que tenga claro que sus hijos han sido fundamentales. "No olvidéis nunca que para mí mis hijos han sido mi vida", concluye en la conversación.

Avance '¡De Viernes!' | Ángel Cristo reactiva la guerra con su madre

El televisivo, en un avance que hemos podido ver en 'Tardear', ha cargado nuevamente contra su madre. Asegura que espera que es "una de las personas que tiene la culpa" de que su hija no esté con él. "Me he desvinculado de mi madre por completo", añade.