Oriana Marzoli responde en 'Socialité' a las críticas de Tony Spina y Marta Peñate

Oriana Marzoli se ha abierto como nunca en 'Inside Oriana', donde ha hablado sin censura (en realidad, nunca se ha mostrado con tapujos a la hora de dar su opinión) sobre varios aspectos de su vida, pero, sobre todo, de su pasado. Fue entonces cuando Oriana reveló que mantenía una buena relación con su exnovio, Tony Spina, hasta que Marta Peñate llegó a su vida. Oriana llegó a decir que ahora Tony está "atado con correa" y ya no pueden ser amigos porque, bajo su punto de vita, "tiene el cerebro comido".

Marta y Tony no tardaron en reaccionar y lo hicieron, en exclusiva, en 'Socialité'. La pareja se defendió de este duro ataque por parte de Oriana y llegó a decir que "tiene mucho que callar" o que, tanto ella como su ex, Luis Mateucci, son unos "fracasados laboralmente". Más concretamente, Marta confesó que la relación entre Oriana y Tony ya era mala antes de que ella apareciera en la vida de Tony y que, además, fue Oriana que provocó el distanciamiento al criticar a Marta en uno de sus vídeos de su canal de mtmad. Ahora, Oriana visita el plató de 'Socialité' y responde a la pareja.

Oriana Marzoli planta cara a Tony Spina y Marta Peñate

"¿Que dice que está en una liga superior, cuando el va gratis a un plató a defender a su novia?", se pregunta Oriana después de ver todo lo que han dicho Marta y Tony de ella. En este sentido, dice también que a Tony no le han llamado para participar en 'Grande Fratello' y que podría tenerle envidia porque él quería participar en ese reality italiano y ella casi lo gana. "No hablo de lo que una cobra, pero es triste que te cataloguen como fracasado cuando no ha ganado lo que he ganado yo". Además, respecto a si criticó o no el físico de Marta, Oriana aclara que "lo que dije es que no era del mismo prototipo de chica con las que Tony había estado".