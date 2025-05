Lorena Romera 23 MAY 2025 - 13:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica por qué su barriga podría haber crecido estando todavía en el primer mes de gestación

La colaboradora de televisión revela el nombre que ha escogido para su bebé, en común con Tony Spina

Marta Peñate está haciendo partícipes a sus seguidores de cada detalle que ella considera relevante sobre su embarazo. Ya sea un nuevo síntoma o la ausencia de los mismos, la colaboradora de televisión va dando la última hora de todo. Ahora, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha explicado por qué tiene 'barriguita' a pesar de estar embarazada de mes y medio.

Desde que contó que su test de embarazo había dado positivo, tras esta tercera transferencia embrionaria, la que fuera participante de 'Supervivientes All Stars' ha estado recibiendo mensajes de que "ya se le nota barriguita". Lo cierto es que son comentarios que la de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, recibe con ternura, pero con cierto humor... pues es consciente de que todavía es muy pronto para que el embrión se haya desarrollado y su cuerpo empieza a experimentar esos cambios.

Pero, ahora, la colaboradora de diversos programas de Telecinco, como 'Supervivientes' o 'Los vecinos de la casa de al lado' sí que ha querido explicar el motivo por el que su barriga podría estar algo más abultada de lo normal, teniendo en cuenta que ahora mismo se encuentra en el primer mes de gestación. "Puede ser por dos motivos", ha reconocido la que fuera concursante de 'Gran Hermano', reality en el que se dio a conocer.

El primero de ellos, "porque esté zampando". Cosa que rápidamente ha descartado. "Puedo haber engordado, pero tampoco estoy zampando tanto", ha señalado. "La opción que yo creo que es: toda la medicación que me tomo por este tratamiento de la fecundación in vitro y demás que retiene muchísimo líquido, y ya me lo habían advertido... pero que dudo mucho que sea de embarazo, porque solo estoy de un mes y medio", ha reflexionado la influencer.

"Quería aclararlo", ha subrayado Marta Peñate, que ha estado recibiendo muchos comentarios sobre su 'barriguita' en los últimos días. En el último directo que hizo a través de su perfil de Instagram, donde reveló el nombre que ha escogido para su bebé -si es niña se llamará Martina y si es niño, Antonio, para abreviarlo como Tony y para homenajear el recuerdo del padre de su pareja-, la exconcursante de 'Supervivientes' no dejaba de leer mensajes sobre el "aumento de su tripita" y cómo ya "se le va notando el embarazo".

Algo que ella, de momento, descarta y apunta a que podría tratarse a un efecto secundario de la medicación que toma por ese tratamiento de fertilidad que sigue.