Equipo mtmad 26 MAY 2025 - 11:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela un secreto que lleva tiempo guardando y su madre se emociona

Adara Molinero y Manuel Cortés aclaran por fin que pasó entre ellos en la Feria de Sevilla: disponible en Mitele

Compartir







Adara Molinero regresa una vez más a su videopodcast ‘En las mejores familias’ para anunciar una feliz noticia. Muy emocionada, la exconcursante de ‘Supervivientes’, le cuenta a su madre Elena Rodríguez una decisión que ha tomado que cambiará su vida. Su madre se emociona enormemente por ella y comparten un bonito momento madre e hija, después de haber compartido que no estaban pasando por un buen momento .

En el programa anterior, Adara Molinero lo pasaba bastante mal en el reencuentro con Jonan Wiergo. Los exconcursante de ‘Supervivientes’ se reencontraban después de su gran enfrentamiento con las emociones a flor de piel. Después de esa dolorosa situación, Adara cuenta en este programa una noticia que la ha hecho olvidar todo lo malo. Un secreto que lleva guardando mucho tiempo y que por fin puede compartir con su madre, quien se emociona muchísimo ante el feliz anuncio. “Estoy nerviosa”, comienza diciendo Adara.

PUEDE INTERESARTE Adara desvela cómo descubrió los mensajes entre Jonan Wiergo y Álex Ghita

En un principio, Adara quiso contárselo a su madre fuera de cámaras, sin embargo, con la emoción se le escapa en plató y no le queda otro remedio que contárselo. “Estoy con la adrenalina”, admite nerviosa la exconcursante de ‘GH VIP’. La noticia deja en shock a Elena Rodríguez que no se lo esperaba para nada. Adara admite que no le había dicho a su madre, esperando a que saliera todo bien para poder decírselo.

Programa completo: Adara Molinero y Elena Rodríguez comparten un bonito momento madre e hija

Adara Molinero no se esperaba para nada la reacción de su madre. Aunque es un notición y un paso muy importante en su vida, no creía que su madre se fuera a emocionar tanto. Con los sentimientos a flor de piel, Elena Rodríguez felicita con orgullo a su hija. “Poco a poco vas consiguiendo tus metas”, le dice a su hija. Ambas se dan un bonito abrazo en el que Adara nota como su madre está temblando. “Me llena de orgullo”, añade Elena.

Adara Molinero comienza este nuevo programa de su videopodcast anunciando una noticia que deja a Adara Molinero en shock. Además, madre e hija reciben a Alma Bollo y Manuel Cortés, quien aclara qué pasó realmente con Adara durante la feria de Sevilla. Por su parte, Alma desvela la razón por la que no enseña ni a sus hijos ni a su marido en redes sociales ¡No te pierdas todas sus declaraciones en el nuevo programa de ‘En las mejores familias’!