Equipo mtmad 22 MAY 2025 - 14:04h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta enteró de las interacciones que intercambiaban Jonan Wiergo y su expareja, Álex Ghita

Adara Molinero y el influencer zanjan sus asuntos pendientes y aclaran su relación actual, en el programa completo: disponible en mitele

Compartir







Adara Molinero se ha enfrentado a uno de sus programas más complicados, a la par que emocionantes, de 'En las mejores familias'. Después de protagonizar un emotivo reencuentro con Jonan Wiergo tras la polémica discusión que mantuvieron en redes, la exconcursante de 'Supervivientes' desvela cómo descubrió los mensajes entre el valenciano y Álex Ghita. Los influencers han tenido la oportunidad de resolver su pasado enfrentamiento ante las cámaras e intentar aclarar todo lo que ocurrió entre ellos. De esta forma, la madrileña hace una cronología completa del momento que hizo tambalear su relación.

El plató del videopodcast es testigo de la gran conversación pendiente que tenían, a pesar de que la exconcusante de 'Gran Hermano' ya había anunciado que habían hecho las paces anteriormente. Entre duras declaraciones y momentos lacrimógenos, los influencers hablan de todo lo ocurrido entre ellos. Adara comparte con Jonan y toda la audiencia cómo fue consciente de que existían estas interacciones con el entrenador personal: "La cabeza me hizo clic, pensé que iba a volver a vivir lo mismo".

Durante su reencuentro, la que fuera ganadora de ‘GH VIP’ se ha abierto en canal para hablar de una de las peores situaciones que ha vivido en los últimos meses y resolverlo, cara a cara, con el que fuera su compañero de reality. La pareja de influencers coincidió en ‘Supervivientes 2023’ y fueron íntimos amigos hasta el enfrentamiento a causa de estos mensajes. Adara confiesa que el detonante para llegar a destaparlo todo fue otra persona con la que Álex Ghita intercambiaba mensajes por esa época. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Programa completo: Adara Molinero se sincera sobre las heridas que arrastraba antes de su discusión con Jonan Wiergo

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero contesta a Sofía Suescun tras sus duras palabras

Durante la confesión de la exconcursante de ‘Supervivientes’, la modelo se abre también sobre los motivos que le hicieron reaccionar de forma tan dura con su amigo. “Yo creo que tú arrastras cosas que no has llegado a cerrar” declara su excompañero de reality. Adara explica que no es la primera pareja con la que vive una situación similar. “Tengo trauma con ese tema”, se sincera. La madrileña confiesa que las heridas que arrastraba tienen mucho que ver en su comportamiento con el valenciano.

La exconcursante de ‘GH VIP’ vuelve a ‘En las mejores familias’ para protagonizar un emotivo reencuentro junto a Jonan Wiergo. Los excompañeros de reality se sinceran sobre su pasada discusión y la influencer se derrumba con el valenciano. Además, Jonan explica los motivos de su ruptura con Christian Tomás y Adara llega con ganas de responder a sus últimas polémicas. ¡Descúbrelo todo dando play al vídeo!