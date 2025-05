Lara Guerra 19 MAY 2025 - 11:08h.

Jonan Wiergo acude a 'En las mejores familias' para hablar sobre la pasada discusión con Adara Molinero

La exconcursante de 'Supervivientes' reflexiona sobre toda su polémica con el influencer por sus mensajes a Álex Ghita, en el programa completo: disponible en mitele

Tras salir a la luz en diciembre del 2024 el posible acercamiento entre Adara Molinero y Jonan Wiergo, ella confirmaba ‘En las mejores familias’ la reconciliación definitiva. Además, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvelaba numerosos detalles sobre este esperado momento. Ahora, la influencer, muy arrepentida, se derrumba con Jonan tras su discusión por los mensajes del creador de contenido a Álex Ghita.

En este nuevo episodio de ‘En las mejores familias’, el videopodcast de mtmad, recibe en exclusiva a Jonan Wiergo. Una vez se produce el esperado reencuentro tras su conflicto y se sientan uno frente al otro, la madre de Adara no duda en preguntarle a su hija si se arrepiente de lo sucedido con su amigo. “Me arrepiento. Antes hablábamos de mi impulsividad y siento que a veces, me tengo que defender con ciertas personas, pero contigo no era el caso “, comienza Adara.

Después de estas primeras palabras de la exconcursante de ‘Supervivientes’, ella era incapaz de contener la emoción. Jonan tras presenciar esta imagen, se levantaba a abrazar a su amiga.

Programa completo: Adara Molinero, entre lágrimas, se sincera con Jonan Wiergo

Tras fundirse en un tierno abrazo, Adara, entre lágrimas, se sincera con Jonan: “Me siento fatal, culpable y me he machacado muchísimo. He pensado que se podría haber evitado”, le comenta Adara entre lágrimas; a lo que Jonan no duda en aclarar si ha conseguido perdonar a la exconcursante de 'Gran Hermano' tras todo lo que ha ocurrido entre ellos.

Por último, el amigo de Molinero explicaba: "yo no puedo odiar a alguien a quien quiero, es imposible, y menos después de todo lo que vivimos. Tú sabes que para mí eres como una hermana y eso no va a cambiar".