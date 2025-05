Inés Gutiérrez 26 MAY 2025 - 20:40h.

Con once años interpretó a Marisol para una miniserie y con 13 trabajó con Almodóvar

Ana Mena y Óscar Casas, de escapada romántica: todos los detalles de su fin de semana en Santiago

MadridToda la vida lleva Ana Mena preparándose para el éxito del que disfruta ahora, porque lleva trabajando en el mundo del espectáculo desde que era muy pequeña, aunque no siempre como cantante. La joven parece haber tenido siempre claro que lo suyo era ser artista y por el camino ha demostrado que va sobrada de talento como intérprete y también a la hora de llenar escenarios.

Ahora es una gran estrella en el mundo de la música, conocida también fuera de nuestras fronteras y cosechando un gran éxito en países vecinos como Italia, donde es muy querida. Aunque durante un tiempo dejó aparcada la interpretación, es una faceta que parece dispuesta a retomar. Con once años interpretó a Marisol para una miniserie de televisión y con 13 trabajó con Almodóvar en La piel que habito. Ahora participa en la película Ídolos, donde comparte cartel con Óscar Casas.

La joven ha recorrido un largo camino hasta llegar hasta donde está, ha trabajado muy duro, se ha formado para seguir mejorando y el resultado es un gran éxito, del que ahora se encuentra disfrutando, recogiendo los frutos de lo que lleva sembrando desde que comenzó a dar clases de canto con 8 años.

El éxito de Ana Mena: de cantar en casa a triunfar en Italia y España

Los primeros pasos de Ana Mena en el mundo del espectáculo los dio en Menuda Noche, presentado por Juan y Medio y donde pudo compartir escenario con Abraham Mateo, con quien mantiene una gran amistad desde entonces; ella apenas tenía siete años. Desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer en todas las facetas que ha ido probando a lo largo de los años, tal y como hemos comentado anteriormente.

Para ella no ha sido nada sencillo obtener en España el reconocimiento del que goza actualmente, de hecho, este es uno de los motivos que le llevó a probar suerte fuera. “Mis canciones no funcionaban, a los conciertos que hacía tenía que ponerle dinero. En plan, que no tenía el foco puesto. Llegó un fenómeno a España (OT17) que me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Tuve que sobrevivir a eso”, explicó en el programa de Jesús Calleja.

En lugar de poner su vista en Latinoamérica, como algunos de sus compatriotas, ella apostó por el pop europeo, con el que se sentía más identificada. “Sin tener ni puñetera idea del idioma. Y de repente, surge la idea de hacer una colaboración con una artista. De estas cosas que haces y dices 'pues a ver por dónde suena la flauta’”. A pesar de que su despegue en Italia se vio interrumpido por la pandemia, su éxito pudo más y ese empujón que le dieron varios artistas italianos con los que colaboró le sirvió también para que en España se la tuviera más en cuenta.

Una decisión complicada para ella, pero que el tiempo ha demostrado que fue la acertada, Ana arriesgó en su carrera, se lanzó al vacío y, por suerte, descubrió que podía volar.