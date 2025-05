En su cuenta de Instagram, la cantante ha asegurado que pensó que se podía fumar en el avión

La tripulación le solicitó que apagara el cigarrillo y se puso en contacto con las autoridades, quienes la esperaron al aterrizar

Britney Spears ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo al encender un cigarrillo durante un vuelo privado desde Cabo San Lucas a Los Ángeles, violando las regulaciones federales que prohíben fumar en aviones.

Tal y como recogen medios como 'TMZ' y la propia artista ha explicado a través de sus redes, la tripulación le solicitó que apagara el cigarrillo y se puso en contacto con las autoridades, quienes la esperaron al aterrizar para advertirla, sin embargo, no fue detenida. Fuentes cercanas han declarado a dicho medio que la intérprete de 'Toxic' se comportó de forma "difícil".

En su cuenta de Instagram, la cantante ha asegurado que pensó que se podía fumar en el avión. También ha mencionado que era su primera vez bebiendo vodka y que un amigo le encendió el cigarrillo, lo que la llevó a creer que estaba permitido fumar.

"¡La azafata llamó a los oficiales porque me fumé un cigarrillo! Y me avergüenzo, pensé que era demasiado", ha señalado. "¡Algunos aviones en los que he estado no se puede fumar, pero este era diferente porque los porta bebidas estaban fuera del asiento! Era la primera vez que bebía vodka", ha añadido.

Los problemas de Britney Spears

Este incidente se suma a una serie de comportamientos erráticos y polémicas que han marcado la vida de Spears. Uno de ellos ocurrió en 2007, cuando se rapó al cero la cabeza. Ese mismo año, atacó el coche de un paparazzi con una sombrilla verde, reflejando su frustración por la constante invasión de su privacidad.

Un año después fue puesta bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, que controlaba sus decisiones personales y financieras. Esta tutela terminó oficialmente en noviembre de 2021, después de un movimiento marcado por sus fans y medios bautizado #FreeBritney.

En sus memorias publicadas en 2023, Spears reveló que fue obligada a tomar litio y a ingresar en un centro de tratamiento psiquiátrico durante tres meses en 2018. Describió la experiencia como estar "encerrada contra su voluntad", definió la tutela de su padre como "abusiva" y expresó que su familia no comprendía el daño que le causaron.

Desde que se liberara de la tutela tras una larga disputa legal, la artista ha preocupado por su estado de salud mental. Entre otras cosas, ha manifestado que se ha casado con ella misma, que tiene cinco años y ha compartido vídeos en sus redes que hablan por sí solos.