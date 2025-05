Silvia Herreros 26 MAY 2025 - 16:29h.

Javier Tudela se pronuncia sobre su situación financiera actual

El hijo de Makoke habla de la difícil situación que está viviendo: "Mi cuerpo pide descanso"

Javier Tudela se pronuncia sobre su economía. Tras hablar sobre la difícil situación que está viviendo, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' hace alusión al estado de sus cuentas.

El hijo de Makoke lleva tiempo lanzando enigmáticos mensajes a través de las redes. Tras confesar que se encuentra en una encrucijada y que su "mente" lleva tiempo pidiéndole un descanso, el creador de contenido revelaba que aunque su cabeza le estuviese pidiendo "hacer más dinero" y continuar trabajando, lo que realmente quería y deseaba era poder dejarlo todo para pasar más tiempo con su novia y sus dos hijos.

Con sentido del humor, el hermano de Anita Matamoros ha hecho referencia a su economía familiar. Un comentario del que él mismo se ríe pero que podría esconder parte de verdad y estar haciendo referencia a su situación monetaria actual.

A primera hora de esta mañana, Tudela Giaever compartía un inocente story a través de su cuenta de Instagram en el que se podía ver a Marina Romero paseando junto a su primogénito, Javi Tudela Romero. La fotografía no es más que una imagen cotidiana de la familia llevando a su hijo al colegio. Una seguidora se ha percatado de un detalle.

Marina no ha bloqueado la pantalla de su teléfono móvil y tiene abierta su calculadora. Tras hacérselo ver, el creador de contenido no ha dudado en responder, asegurando que el motivo por el cual su chica tiene la "calculadora encendida" se debe a temas administrativos.

Según él, la razón por la que Marina tiene esta aplicación abierta se debe a que en casa estarían haciendo cuentas y "calculando los dineros que nos faltan para seguir pagando el cole privado" de su hijo mayor, que asiste a un colegio bilingüe a las afueras de Madrid. Un centro "privado" en el que cursa Educación Infantil está matriculado desde principios de curso y en el que ha tenido algún que otro problema de adaptación.

No es la primera vez que Javier Tudela hace alusión al dinero que tiene en el banco. No obstante, estas palabras dejan el aire la salud de su economía. Son muchos los que se preguntan de qué vive realmente el influencer, al que constantemente se puede ver de viaje con su familia a través de las redes sociales. "Tengo realmente poco. En serio, no miento. No soy un tío que tenga… Vivo más al día. Todo lo que tengo intento invertirlo siempre en hacer algo diferente. Ya sea en negocios o en prosperar yo internamente, en aprendizaje de todo tipo", contaba hace unos años mientras reconocía "pagar más a Hacienda" de lo que tengo en el banco".